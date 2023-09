Band-Trio „Lou Pa“ veröffentlicht neue Single „Circles“

Neben den bereits veröffentlichten Liedern, wie beispielsweise „Little Space“, „Close“ und „Northern Lights“, die unter anderem auch auf Ö3 zu hören waren, erscheint nun die nächste Single der Indie-Pop-Band „Lou Pa“. Das Trio, bestehend aus Katrin Detter, Elisabeth Laa und Bettina Eckert, ist in Wien stationiert, hat aber auch Mostviertler Wurzeln. Katrin Detter stammt nämlich ursprünglich aus Behamberg, genauer gesagt vom Wachtberg. Sie absolvierte die HLW in Haag und studierte anschließend Medienmanagement auf der FH St. Pölten, wo sie ihre beiden Band-Kolleginnen kennenlernte. Mittlerweile forscht und arbeitet Detter auf dem FH-Campus in Wien.

Produziert werden die Songs in Stuttgart, wo man mit dem Gittaristen der Band „Die fantastischen Vier“, Markus Birkle, zusammenarbeitet. Die Songs werden vom mehrstimmigen Gesang der drei Frontfrauen geprägt und der Text führt die Hörer durch die drei Lebensphasen, welche Katrin, Elisabeth und Bettina seit Beginn ihrer Freundschaft gemeinsam erlebt haben. Mit den Songs schaffen sie es, das Publikum in ihre Welt eintauchen zu lassen: Ausdrucksstarke Refrains werden von Melodien und Synths verstärkt und erzeugen durch die Texte eine Vielschichtigkeit, die das Publikum auf einer musikalischen Ebene mitreißt und gleichzeitig in emotionale Tiefen entführt. Live werden sie von Thomas Böck, David Dolezel und Raphael Rameis begleitet.

„Circles“ ist die erste Single nach der Debut-EP, die sich rund um die drei Frontfrauen formiert. „Der Song erzählt von jenen Abschnitten des Lebens, wo sich alles im Kreis zu drehen scheint. Was bleibt, ist ein Gefühl von Traurigkeit und ein kleiner Funken Hoffnung, dass es doch ein Ausbrechen geben könnte“, erklärt das Trio. Der Sound wird getragen von nahbarem Gesang, eingängiger Akustikgitarre und starken rhythmischen Elementen.