Im Haager Gemeinderat ist der Weihnachtsfriede eingekehrt. Ungewohnt harmonisch und ohne gröbere Diskussionen oder Gehässigkeiten ging am vergangenen Donnerstag die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres über die Bühne.

Einzig und allein bei der Änderung der Wasserbezugsgebühren gab es unterschiedliche Meinungen der Fraktionen. Die acht Mandatare der „Liste für Haag“ stimmten gegen die Erhöhung der Grundgebühr pro Kubikmeter Wasser von 1,50 auf 1,60 Euro. „Das ist ein sensibles Thema. Da werden wir nicht mitziehen, weil der Gewinn schon zu hoch ist“, erklärte Thomas Stockinger bei der Sitzung. Die Rechnungsabschlüsse der beiden letzten Jahre würden nämlich zeigen, dass durch die Wasserversorgung bereits ein Gewinn von durchschnittlich 115.000 Euro pro Jahr erwirtschaftet wird. Die Tilgungen für die Kredite der Infrastruktur wie etwa für den Kauf des Wasserwerks Weinberger seien dabei schon eingerechnet.

„Dieser Gewinn fließt in das Budget der Stadtgemeinde ein und wird nicht mehr für die Wasserinfrastruktur verwendet. Wir sind der Meinung, dass bei einem so hohen Gewinn die Stadtgemeinde die Gebühren für alle Haagerinnen und Haager niedrig halten soll und die Einnahmen aus dem Wasserverkauf auch in diesem Ressort verbleiben“, erklären die Mandatare der Bürgerliste. Laut Bürgermeister Lukas Michlmayr (ÖVP) tut man aber gerade das. „Das Wasserwerk Weinberger ist veraltet und wir haben einen Anstieg an Rohrbrüchen, die wir bearbeiten müssen. In den nächsten Jahren werden wir hier in das Leitungsnetz investieren müssen. Die Erhöhung der Gebühr um zehn Cent ist daher vorausschauend und in der Höhe sicher vertretbar“, stellt der Stadtchef klar.

Finanzierungszusage für neue RK-Bezirksstelle

Einig war man sich hingegen bei der Finanzierungszusage für den Neubau der Bezirksstelle des Roten Kreuzes, die einstimmig beschlossen wurde. 400.000 Euro wird die Stadtgemeinde in drei Jahren aufgeteilt zu dem Projekt beitragen. Die restlichen Kosten werden vom Roten Kreuz, dem Land NÖ und den Nachbargemeinden Strengberg und Haidershofen getragen. 815.000 Euro Förderung durch das Land sind in Haag bereits eingelangt. Der Gemeinderat segnete auch Subventionen und Förderungen für die Vereine in der Höhe von 21.045 Euro, den Stadtmarketingverein (18.000 Euro) und die drei Feuerwehren (60.060 Euro) ab. Änderungen wurden bei der Kanalbenützungsgebühr und der Nachmittagsbetreuung der Volksschule beschlossen.

Die Kanalbenützungsgebühr wird von derzeit 2,30 Euro auf 2,42 Euro pro Quadratmeter Berechnungsfläche angehoben, die Elternbeiträge für die schulische Nachmittagsbetreuung in der Volksschule wurden im Durchschnitt um fünf Prozent erhöht. Wer diese Betreuung beispielsweise fünf Tage pro Woche nutzt, zahlt künftig 4,60 Euro pro Nachmittag. Wer sie nur einmal pro Woche in Anspruch nimmt, hat 6,50 Euro zu bezahlen. Außerdem beschloss der Gemeinderat mit je zwei Gegenstimmen aus den Reihen der SPÖ- und der „Liste für Haag“-Mandatare den Ankauf zweier zusammenhängender Grundstücke in unmittelbarer Umgebung des Tierparks. Für die insgesamt 4.385 Quadratmeter großen Grundstücke bezahlt die Gemeinde dem Privatbesitzer sieben Euro pro Quadratmeter, was einen Kaufpreis von 30.695 Euro ergibt.

In dieser Gemeinderatssitzung ging auch eine Ära zu Ende. Stadtamtsdirektor Gottfried Schwaiger wird mit Ende des Jahres in Pension gehen. Er war über 45 Jahre auf der Gemeinde tätig, 23 Jahre davon als Stadtamtsdirektor. Sein bisheriger Stellvertreter Rudolf Mitter wird diese Funktion nun mit Jahresbeginn übernehmen. Jedoch auch nur für kurze Zeit, denn er wird Schwaiger bereits in einem Jahr in den Ruhestand folgen. „Wir werden bereits Mitte des Jahres neu ausschreiben“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr die geplante Vorgehensweise.