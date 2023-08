Eis-Age in Wolfsbach trotzt dem Wetter

Es war wohl der unfreundlichste Tag der vergangenen Woche überhaupt, mit Kälte und Nässe und aufgeweichten Böden – nichtsdestotrotz veranstaltete die Landjugend Wolfsbach mit Florian Hönigl und Stefanie Jechsmayr an der Spitze am 5. August ihre „Eis-Age-Sommerparty“ auf dem Feld nahe dem Gasthaus Giebl. Über 100 Mitarbeiter – Jugendliche und auch deren Eltern – sorgten für einen gelungenen reibungslosen Ablauf des traditionellen Events. Um 14 Uhr begann die Vereinsolympiade, 39 Sechserteams aus dem gesamten Bezirk Amstetten und Waidhofen/Ybbs hatten 5 Bewerbe zu absolvieren, die einiges an Geschick verlangten und folgende Bezeichnungen trugen: Emoji-Sounds, Ziag di um, Nutslotto, Ice-Laufen und Sids-Fädelspiel. Gewinnen konnten die heimischen „Sunny Girls“ mit Christina Wagner als Gruppenleiterin vor der Gemeinde Wolfsbach mit Bürgermeister Josef Unterberger und – ex aequo – den „Saustoitorschanirln“ aus Ernsthofen. Mit dabei waren unter anderem aber auch die Gruppen „Jungbauernkalender“ oder „Hochdruck 6“ über die „Zimmerer-Partie Pabst“ bis hin zu den „Cool Parents“. Nach der abendlichen Siegerehrung stieg dann die eigentliche Party mit DJ „Tommic“.

Auch die Feuerwehr Wolfsbach war vertreten: Tobias Strasser, Nico Gerg, Fabian Pils, Angelika Baumgartner, Johannes Falkensteiner und Raphael Hochreiter (von links). Foto: NÖN, Penz