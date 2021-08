Seit September 2013 war Norbert Kokott Pfarrmoderator in den Gemeinden Behamberg und Vestenthal. Im September 2016 wurde in diesen Pfarrverband zusätzlich noch die Pfarre Haidershofen eingegliedert. Nach finanziellen Ungereimtheiten (die NÖN berichtete) beschloss die Diözese St. Pölten bereits im Sommer des Vorjahres, ihn heuer von diesem Pfarrverband abzuziehen. Kokotts Nachfolge tritt nun ab 1. September mit Pater Georg Bakowski ein Franziskaner an.

Er wurde 1963 in Hindenburg (Oberschlesien) geboren. Obwohl er polnischer Staatsbürger war, hatte der Sohn eines Buschauffeurs und einer Kohlengrubenarbeiterin bis zum Schuleintritt nur Schlesisch, eine Variante des Deutschen, gelernt.

Nach der Matura ins Kloster eingetreten

Zur katholischen Kirche hatte sich Bakowski schon früh hingezogen gefühlt. Oft war er als Kind zum nahe gelegenen Wallfahrtsort Annaberg gewandert. Diese Erfahrungen ließen den frischgebackenen Maturanten und Elektroingenieur 1982 ins Kloster eintreten. Im Frühling 1989 wurde er zum Priester geweiht und sogleich ins Kloster Bensheim nach Deutschland versetzt. Wenige Monate später, mit dem Fall der Berliner Mauer, wurde Pater Georg gleichsam über Nacht zum deutschen Staatsbürger.

Von da an begann für den Seelsorger eine lange Reise zu zahlreichen Gemeinden: Erst wurde er Kaplan bei Bensheim, 1992 dann Kaplan in St. Pölten unter Bischof Krenn, 1994 Pfarrer in St. Georgen bei Braunau ehe er 2000 ins Kloster Bezau versetzt wurde. 2007 wurde er Pfarrer in der Stadtpfarrkirche der Franziskaner in St. Pölten. Von seiner Geisteshaltung her ließe sich Pater Georg als konservativ beschreiben, im Hinterkopf das geflügelte Wort: „Wer jung ist und Herz hat, ist Rebell; wer aber alt ist und Hirn hat, ist konservativ.“