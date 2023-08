St. Valentiner verabschiedeten Kaplan Sattelberger

Vom Pfarrhof abgeholt wurde der Kaplan von der Stadtkapelle, den Pfarrgemeinderäten und den Mitgliedern der Vereine. Durch ein Ehrenspalier der Feuerwehrkameraden ging es in die Kirche. Gemeinsam mit dreißig Ministrantinnen und Ministranten feierte Sattelberger den Gottesdienst in der vollen Stadtpfarrkirche. Musikalisch begleitet wurde er vom Chor der Pfarre und den Singing Valenteenies. Mitfeiernde Geistliche waren Moderator Rupert Grill, Herbert Reisinger, Pfarrer Johann Zarl und Franz Kronister. „Abschied ist nicht so meine Sache“, meinte der Kaplan bei der Predigt, die er zu einer Danksagung nutzte.

Johann Zarl, Manuel Sattelberger und Herbert Reisinger (von links) hielten die heilige Messe. Foto: Hanspeter Lechner

In zahlreichen Dankesreden wurde anschließend seiner Verdienste gedacht und sein Wirken gewürdigt. So erhielt er von Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr die Ehrennadel der Stadtgemeinde St. Valentin überreicht. Von der Feuerwehr bekam Sattelberger einen heiligen Florian und von seinen vielen Freunden und Wegbegleitern aus dem gesamten Pfarrverband ein Buch mit persönlich geschriebenen Erinnerungen. Der Film über sein Wirken, der im letzten Jahr bei vielen seiner Stationen mitgedreht wurde, wird ihm nachgereicht. Begleitet von wehenden Fahnen ging es dann zur, von der Pfarrjugend organisierten, Agape auf den Kirchenplatz. Musikalisch umrahmt von der Stadtmusik wurden dem Kaplan noch zahlreiche Glückwünsche mit auf den Weg gegeben. Sattelberger wird ab 1. September in der Pfarren Zwettl-Stadt, Großglobnitz und Friedersbach segensreich wirken.