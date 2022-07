Amtsleiter in St. Peter/Au gesucht

Werbung

In den kommenden Jahren stehen am Gemeindeamt zahlreiche Pensionierungen an. Beginnend mit der Altersteilzeit von Standesbeamten Josef Aichinger ab Dezember 2022 werden gleich mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgerservice sowie auch Amtsleiter Josef Maderthaner selbst in naher Zukunft in den (Teil-) Ruhestand wechseln. Daher hat sich die Gemeinde vorausschauend intensiv mit den zukünftigen Anforderungen an Gemeindeverwaltungen sowie der internen Personalstruktur beschäftigt.

Gemeinsam haben Bürgermeister Johannes Heuras und Maderthaner in den letzten Monaten viele Gespräche geführt und eine nicht ganz alltägliche Lösung gefunden. „Wir erachten es als zielführend, die Position des Amtsleiters vorausschauend neu zu besetzen, um hier für einen reibungslosen Übergang und für einen nachhaltigen Reorganisationsprozess der Gemeindeverwaltung Sorge zu tragen“, sagt der noch amtierende Amtsleiter.

Die Stelle des Amtsleiters wurde daher ausgeschrieben. Alle Infos dazu finden sich unter www.stpeterau.at. Bürgermeister Johannes Heuras hofft auf zahlreiche potenzielle Bewerber und Bewerberinnen: „Ich bin einerseits Josef Maderthaner dankbar für seine geleistete Arbeit, aber auch für seinen Mut und Weitblick, hier für einen so fließenden Übergang zu sorgen und zukunftsfitte Strukturen zu schaffen.“

Maderthaner soll zukünftig als Amtsleiter-Stellvertreter fungieren und darüber hinaus die Leitung des Bau- und Standesamtes übernehmen. Hier gilt es gemeinsam mit der Belegschaft Rahmenbedingungen für eine moderne und nachhaltige Bau- und Standesamtsverwaltung zu schaffen. „Da ich selbst ursprünglich aus diesem Bereich komme, freue ich mich auch auf diese Aufgabe“, betont Maderthaner. Unterstützen wird diesen Bereich auch Anna Eberle, die eine Lehre bei der Marktgemeinde St. Peter/Au beginnt.

