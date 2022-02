Dekanat Haag: Alle sind gefragt

Visionen für die Zukunft gilt es zu entwickeln, die von der Freude des Evangeliums erfüllt sind. Und hierfür soll durch aktives Einbinden des Kirchenvolkes erkundet werden, was für die Kirche im dritten Jahrtausend wirklich wesentlich ist. „Im gemeinsamen Hinhören wollen wir erfragen, was Gott von unserer Kirche heute erwartet, denn Weiterentwicklung ist notwendig“, ist der Weistracher Diakon Josef Muhr überzeugt, der auf Dekanatsebene auch als Ansprechpartner und Koordinator für die Kirchensynode fungiert.

Und dabei soll es keine Tabuthemen geben. Auch der Papst selbst zeigt sich offen für Veränderung und diesen Weg des Zuhörens und Beteiligens, denn die Gesamtheit der Gläubigen könne nicht irren. „Alle kirchlichen Gruppierungen, aber auch Einzelpersonen, sind dazu eingeladen und aufgerufen, bis Ende Februar Positives sowie auch Kritisches und Erfahrungen, das jeweilige Pfarrleben betreffend, auf Fragebögen, die in den Pfarrämtern erhältlich sind, aufzuschreiben und auch konkrete Vorschläge festzuhalten“, hofft Dechant Pater Jacobus Tisch auf rege Beteiligung und ergänzt, dass freilich auch die Diözese und Weltkirche beleuchtet und hinterfragt werden dürfen. Ob Kirchenchor, pastorale Gruppierung wie Männer- und Frauenbewegung oder Jugendgruppe – alle sind eingeladen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, vor allem auch einander demütig zuzuhören, Gedanken zu sammeln und diese einzubringen. „Jeder hat das Recht, zu sprechen und angehört zu werden, auch jene, die der Kirche sympathisch beobachtend oder kritisch hinterfragend gegenüberstehen“, stellt Josef Muhr klar.

Mehrstufiger Dialog über Gegenwart und Zukunft der Kirche

Die Wortmeldungen, Lebens- und Glaubenserfahrungen werden in einer ersten Wegetappe gesammelt und in Form eines gemeinsamen Textes der nächsthöheren Kirchenebene weitergereicht. Dieser synodale Weg scheint Papst Franziskus laut dem Theologen Paul M. Zulehner ein wahres Herzensanliegen und zudem eine epochale Reformchance zu sein, denn bemerkenswert sei, dass dieser Weg ganz unten beginne! „Die Stimmen der Kirchenbasis, des einfachen Gottesvolkes, werden gehört, Laien haben mehr Mitspracherecht und dürfen festhalten, wo und wie sie Kirche erfahren und wahrnehmen oder welchen Wunsch sie an die Kirche stellen“, wirbt Dechant Jacobus Tisch für den kirchlichen Erkenntnisprozess, fernab von Selbstgefälligkeit, der auf zwei Jahre anberaumt ist und über die diözesane Ebene hinausgehend 2023 in eine weltweite Bischofssynode in Rom münden soll.

Es geht also um einen mehrstufigen Dialog über Gegenwart und Zukunft der Kirche, um Wünsche, Anregungen und Vorstellungen. Im gemeinsamen (synodalen) Unterwegssein soll geklärt werden, wie es gelingen kann, Gemeinschaft in Unterschiedlichkeit zu leben und Menschen Beheimatung bieten zu können, im Licht der Hoffnungsbotschaft Jesu. „Das Ziel unseres Weges besteht darin, den ‚Moment des Träumens‘ zu nützen und im Aufeinander-Hören die Stimme Gottes wahrzunehmen!“, heben Diakon und Dechant übereinstimmend den Mehrwert dieses offenen Dialoges hervor.

