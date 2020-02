Das Neujahrs-Festival in Hongkong von 25. bis 28. Jänner sollte für die St. Valentiner Akrobatikgruppe „The Freaks“ das erste große Highlight des neuen Jahres werden. Als bisher erste Gruppe überhaupt wurden die Mostviertler zum zweiten Mal hintereinander für das Riesenevent gebucht. Wie im Vorjahr sollten sie vor insgesamt 150.000 Zusehern ihre Show präsentieren.

Der Flieger für die 23 Akteure im Alter zwischen sieben und 33 Jahren und vier Begleitpersonen war für den 22. Jänner gebucht. Bis alle letztendlich am Weg nach China waren, gab es für Trainer O.C. Ono aber noch viel zu tun.

„Wenige Tage vor unserer Abreise haben wir die ersten Nachrichten von einem neuartigen Virus bekommen, das sich von China ausbreitet. Je mehr wir darüber recherchiert haben, desto beunruhigter sind wir geworden. Epidemie, tödlich, Mutation waren alles Bezeichnungen, die unsere Sorgen natürlich verstärkt haben“, erklärt Ono.

Trotz Unsicherheit traten alle die Reise an

24 Stunden vor der Abreise waren sieben Todesfälle und ein infizierter Fall in Hongkong bekannt. Ono informierte sich bei Bekannten aus Hongkong, dem Veranstalter der Neujahrsparade, der ja die Verantwortung für alle Gäste und Künstler trägt, und auch dem Außenministerium in Österreich. Von allen bekam der St. Valentiner die gleiche Antwort: In Hongkong gibt es einen bestätigten Fall. Diese Person war aber auf Reisen in der chinesischen Stadt Wuhan, von der das Virus ausgeht, und Hongkong ist von dieser Stadt über tausend Kilometer entfernt.

Unsicherheit herrschte natürlich auch bei den Eltern der Teammitglieder. „Ich konnte ihnen auch nicht mehr mitteilen als das, was ich erfahren hatte. Letztendlich haben sich alle entschlossen, mitzufliegen und sich die Chance nicht nehmen zu lassen, bei so einem großen Event dabei zu sein“, berichtet Ono. Voller Euphorie ging es dann von Wien zur Zwischenstation in Doha, wo die Freaks drei Stunden Wartezeit hatten. „Während wir in der Wartehalle auf unseren Anschlussflug nach Hongkong gewartet haben, haben wir an den Fernsehmonitoren erfahren, dass in Hongkong ein zweiter Fall bestätigt wurde und die Zahl der Toten in China weiter gestiegen ist“, erinnert sich Ono.

Hiobsbotschaft am Flughafen von Hongkong

Als die Mostviertler nach fast 24-stündiger Reisezeit in Hongkong ankamen, wurden sie wie im Vorjahr vom Organisationsteam des Neujahrs-Festivals empfangen. Jedoch mit einer Hiobsbotschaft: Die Veranstaltung war vor einer Stunde abgesagt worden, weil Massenansammlungen wegen des Virus vermieden werden sollten und der Veranstalter kein Risiko eingehen wollte. „Das war natürlich ein großer Schock für uns“, gibt Ono zu.

Trotz der Absage wurden die Österreicher wie geplant ins Hotel gebracht. Wie auch die anderen internationalen Gruppen wollten die Freaks nach einer Besprechung mit dem Organisationsteam so bald wie möglich wieder die Heimreise antreten. Das war jedoch nicht möglich, weil alle Flüge ausgebucht waren. Eine Nachricht, über die man anfangs nicht gerade erfreut war.

„Je mehr wir uns aber über das Virus und die derzeitige Lage erkundigt haben, umso beruhigter sind wir geworden“, erläutert Ono. Wenn jemand an dem Virus gestorben war, dann betraf das hauptsächlich ältere Menschen mit chronischen Vorerkrankungen, die sich direkt im Krisengebiet angesteckt hatten. Besonders junge, gesunde Menschen seien nicht so stark betroffen, erfuhren die Österreicher.

Informationen, die dafür sorgten, dass der Aufenthalt in Hongkong doch noch zu einem besonderen Erlebnis wurde. „Wir haben mehrere Sight seeing-Atraktionen besucht, Fotoshootings gemacht und die gemeinsame Zeit im Team genossen“, erzählt Ono. Mittlerweile sind die Akrobaten wieder in der Heimat und der Meinung, dass die Situation nur halb so schlimm ist, wie es in den Medien gezeigt wird. „Natürlich waren wir sehr vorsichtig, haben uns ständig desinfiziert und den direkten Kontakt mit anderen Menschen vermieden. Aber sonst schauen wir auf eine tolle Woche zurück“, zieht Ono eine positive Bilanz.