Aufgrund der Covid-19 Pandemie muss der diesjährige Theatersommer leider abgesagt werden. „Es tut mir im Herzen weh, aber aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus ist eine Durchführung des Haager Theatersommers nicht möglich. In erster Linie geht es natürlich um die Gesundheit unserer Besucher*innen, Mitarbeiter*innen und des Ensembles“, erklärt Intendant Christian Dolezal.

„Zudem ist der derzeit geltende Sicherheitsabstand von einem Meter im Zuschauerbereich nicht umsetzbar. Da würden nur mehr rund 100 Leute Platz finden, was weder künstlerisch interessant noch wirtschaftlich vertretbar ist. Dazu kommt, dass bereits in diesen Tagen - also Anfang Mai - der Aufbau der Tribüne los gehen sollte und wir daher jetzt eine Entscheidung treffen müssen“, informiert Geschäftsführer Gerhard Stubauer.

Termine tag-gleich auf nächstes Jahr verschoben

Die Nestroy-Komödie „Der Zerrissene“ wird somit 2021 stattfinden. Die Termine werden tag-gleich (der Wochentag bleibt der gleiche) auf nächstes Jahr verschoben - vom Datum her wird sich alles um nur einen Tag verschieben. Die Premiere wird daher am 30. Juni 2021 stattfinden (heuer wäre die Premiere am 1. Juli gewesen; genauso ist es auch mit allen anderen Vorstellungstagen).

Andere Vorstellungen ebenfalls verschoben

Auch die Vorstellungen des Rahmenprogrammes („Perlenreihe“) werden - bis auf den Kabarett-Abend mit Klaus Eckel - eins zu eins auf nächstes Jahr verschoben. Der Abend mit Klaus Eckel findet am 11. Mai 2021 in der Haager Mostviertelhalle statt. Alle anderen Termine der Perlenreihe sind in Kürze auf der Homepage ersichtlich.

Ebenfalls verschoben wird die junior!senior!Produktion, die angelehnt an die Hauptproduktion das Stück „Die Zerrissenen“ aufgeführt hätte. Das Stück wird ebenso 2021 an den tag-gleichen Terminen zur Aufführung gebracht.

Kunden, die bereits Karten gekauft haben, haben somit die Möglichkeit, 2021 am gleichen Wochentag die Vorstellung zu genießen. Kann jemand zu diesem Termin nicht, können die Karten selbstverständlich auf einen anderen Termin umgebucht werden. Ist gar kein Termin möglich, kann die Eintrittskarte - wie bereits von der Bundesregierung verkündet - in einen Gutschein umgewandelt werden. Dieser ist bis 31. Dezember 2022 gültig und kann nur für Veranstaltungen des Theatersommer Haag eingelöst werden.