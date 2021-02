Dass das geplante Heizwerk am Grundstück unterhalb des Seniorenzentrums nicht gebaut wird, hat nun konkrete Auswirkungen auf das Sicherheitszentrum für Feuerwehr und Rotes Kreuz. Da ursprünglich geplant war, die für die Anlieferung notwendige Rangierfläche beim Heizwerk als zusätzliche Parkfläche für die Mitarbeiter der Blaulichtorganisationen zu nutzen, muss man nun umdisponieren.

„Wir müssen die Parkplätze jetzt auf dem Grundstück, das die Gemeinde 2018 erworben hat, unterbringen, um die Notwendigkeiten für die beiden Organisationen zu erfüllen“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr, dass es nun an Planer Erwin Hackl liege, neue Möglichkeiten zu finden.

Da die Synergien durch das Heizwerk wegfallen, sollte es laut Michlmayr so kostengünstig wie möglich gelingen, zusätzliche Parkplätze zu situieren. „Das ist am ebenen Gelände natürlich billiger als etwa auf einem Gebäude“, lässt der Stadtchef bereits anklingen, in welche Richtung die Überlegungen gehen könnten.

Gedanken muss man sich auch wieder um die künftige Heizmethode machen. „Wir müssen uns Alternativkonzepte überlegen und schauen, welche Möglichkeiten es gibt“, kann Michlmayr noch nichts Konkretes sagen. Wie das Blaulichtzentrum geheizt werden wird, wird auch von den weiteren Plänen der Fernwärme Haag GmbH abhängen. Diese sucht nach einem Alternativstandort für das Heizwerk. Um die Immissionen für Anrainer möglichst gering zu halten, soll der neue Standort höher liegen als jener unterhalb des Seniorenzentrums geplant gewesen wäre.

Ausschuss debattiert über künftigen Weg

Seitens der „Initiative für eine saubere & zukunftsorientierte Wärmeerzeugung in Haag“ will man keine endlose Diskussion über Wärmeerzeugung mit den Heizwerk-Betreibern führen und erklärt, dass „jetzt die Gemeinde mit der Erarbeitung eines Konzepts am Zug ist“.

Ein erster Schritt dazu wird diese Woche bei der Sitzung des Infrastruktur-Ausschusses gesetzt, bei dem Mandatare aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen anwesend sein werden. Man will in dieser Runde debattieren, in welche Richtung man in Stadt Haag in puncto Wärmeerzeugung grundsätzlich gehen möchte.

Mit Stefan Gabriel könnte auch ein Vertreter der Bürgerinitiative bei der Sitzung mit dabei sein. Über seine Teilnahme wird im Vorfeld noch abgestimmt.