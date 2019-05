Es war ein Montag der gemischten Gefühle in der Vorwoche für Bürgermeister Roland Dietl. Allgegenwärtig dabei: das Thema Wasser.

Zunächst der Tiefschlag. Über das Wochenende sank der Wasserstand im Hochbehälter der Marktgemeinde radikal ab. „Wir sind sogar auf die Suche gegangen, ob wir irgendwo ein Leck haben, denn es wurde derart viel Wasser verbraucht“, erzählt Roland Dietl.

Um die öffentliche Trinkwasserversorgung aufrecht zu erhalte, wurde noch am Nachmittag ein absolutes Verbot darüber ausgesprochen, Pools und Teiche zu befüllen oder sonst übermäßig Wasser zu verbrauchen. In der Nacht auf Dienstag musste sogar die öffentliche Wasserversorgung zwischen 22 und 5 Uhr zur Gänze eingestellt werden.

„Wahrscheinlich haben wieder mehrere Bewohner ihre Pools mit Wasser gefüllt, ohne sich bei der Gemeinde dafür anzumelden“, vermutet der Ortschef den Grund für die Wassernot. Ein Problem, das in den letzten Jahren mehr und mehr auftaucht. „Aufgrund der ex trem trockenen Sommer der Vorjahre hat die Menge an verfügbarem Wasser abgenommen“, erklärt der Ortschef. Aktuell können zehn Kubikmeter Wasser pro Stunde in den Wasserhochbehälter gepumpt werden, früher waren es zwischen 13 und 15 Kubikmeter.

Außerdem steigt die Zahl an Bewohnern sowie auch der Pools im Ort. Daher wird die Poolbefüllung vonseiten der Gemeinde eigentlich auch genau eingeteilt. „Unsere Amtsleiterin macht das persönlich. Es würde auch funktionieren, wir haben pro Woche rund 50 Kubikmeter Wasser zum Poolbefüllen übrig, aber daran halten sich leider nicht alle“, ärgert sich Dietl.

Neuer Brunnen in der Au: Bau ab Pfingsten

Grund zur Freude hatte der Ortschef aber bei der Wasserrechtsverhandlung über den heiß ersehnten neuen, vierten Brunnen in der Au, die am Montag stattfand. „Es ist alles gut über die Bühne gegangen. Wir können noch vor Pfingsten mit den Bauarbeiten beginnen und Ende November mit dem neuen Brunnen in Betrieb gehen“, sagt der Bürgermeister. Mit diesem zusätzlichen Brunnen werden künftig 25 Kubikmeter Wasser pro Stunde in den Wasserhochbehälter gepumpt. „Aber selbst dann können Pools nicht einfach ohne Anmelden bei der Gemeinde gefüllt werden“, warnt Dietl.