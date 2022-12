Aktion „Wünschebaum“ in Haag: Über 20 Wünsche erfüllt

Heuer wurde in Haag zum ersten Mal die Aktion „Wünschebaum“ durchgeführt. Unter dem Motto „Geteilte Freude ist doppelte Freude“ konnten Haagerinnen und Haager, die im Jahr 2022 einen Heizkostenzuschuss oder die Schulstarthilfe der Stadtgemeinde bekommen haben, einen Wunschzettel ausfüllen und diesen bei der Stadtgemeinde abgeben.

Nach Überprüfung der Berechtigung wurden die Wünsche anonymisiert und in Form von Sternen am Wünschebaum vor dem Gemeindeamt angebracht. Alle, die einen Wunsch erfüllen wollten, konnten sich einen Stern vom Baum nehmen und so anderen Menschen, denen das Geld zum Weihnachten feiern fehlt, Freude schenken.

Mehr als 20 Wünsche konnten mit dieser Aktion erfüllt werden. Die Geschenke wurden bereits im Büro des Theatersommers abgegeben und werden noch vor Weihnachten den Empfängern übergeben. „Danke den Haagerinnen und Haagern, die mitgewirkt haben, dass Weihnachten zum Fest für alle wird“, erklärt das Organisationsteam mit Bernhard Teichmann, Eva Lubowski, Monika Schimbäck und Ingrid Buchner. Mitorganisiert wurde die Aktion von der Stadtgemeinde und dem Stadtmarketingverein.

