Ernsthofen wird zum Krippendorf

Bereits zum neunten Mal veranstaltet die Goldhaubengruppe die weit über die Region hinaus bekannte Krippenroas, durch die Ernsthofen nach pandemiebedingter Pause wieder zum Krippendorf wird. Bei Wanderungen Richtung Mühlrading, Gaissing, Weindlau, Altenrath, Rubring, Holzner, Edt, Noppenberg, Rathmayr, Kanning, Aigenfließen oder Loderleiten und besonders im Ortszentrum sind in 160 Häusern in Fenstern, Hausnischen und Vorgärten mehr als 300 geschmückte Krippen zu bestaunen.

Zur Orientierung findet man in der Kirche eine Liste der Krippenhäuser mit deren Adressen und Ortspläne, auf denen alle Krippenhäuser mit eingetragen sind. Am Krippenweg selber steht am Anfang einer Straße, in der Krippen zu sehen sind, ein großer Stern und auch vor jedem Krippenhaus ist ein Stern zu finden. So kann sich jeder alleine zurechtfinden und in den Weihnachtsfeiertagen beschaulich wandern. „Es geht mir darum, das Wunder der Weihnacht zu erleben und den schönen Ort Ernsthofen kennenzulernen“, sagt Gerti Emerstorfer. Sie ist die Obfrau der Goldhaubengruppe und ausgebildete Krippenbaumeisterin. Rund 60 der ausgestellten Krippen stammen aus ihrem Privatbesitz. Wer nicht alleine wandern will, kann auch an geführten Krippenrundgängen teilnehmen, die etwa eineinhalb bis zwei Stunden dauern, wobei zum Aufwärmen und Stärken im Pfarrheim Glühmost, Tee, Gulaschsuppe und Pofesen angeboten werden.

Eröffnet wird die Krippenroas am Dienstag, 20. Dezember, um 16 Uhr in der Pfarrkirche Ernsthofen. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung vom Ernsthofner Doppelquartett und den Porstenberger Alphornbläsern. Die Verköstigung mit Glühmost, Tee und den traditionellen Pofesen findet am Kirchenplatz statt. Die Krippenroas ist bis Dienstag, 10. Jänner 2023, in ihrer Vollständigkeit zu sehen. Fallweise lassen Krippenbesitzer die Krippen aber auch noch länger stehen.

