Eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung erlebte Thomas Birbaumer am Heiligen Abend. Der Techniker der Netz NÖ, einer Tochter der EVN, hatte am 24. Dezember im Amstettner Service Center Dienst, als er gegen 17 Uhr zu einem Einsatz gerufen wurde. In Ennsdorf war es nach einer Hausanschlussstörung zu einem Stromausfall gekommen.

Und in der Eichenstraße erwartete Birbaumer dann ein nicht alltäglicher Einsatz. Im Kabelverteilerschrank befand sich nämlich eine Schlange, die den Kurzschluss verursacht hatte. Rund 20 Haushalte waren für rund 30 Minuten ohne Strom. „Einige Hausbesitzer kamen zu mir und wünschten mir Frohe Weihnachten. Eine besonders nette Geste“, freute sich der Techniker.

Nach der erfolgreichen Behebung der Störung fuhr Birbaumer nach Hause, um mit seiner Familie Weihnachten zu feiern.