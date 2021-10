Baumplanzaktion: Eine Weide für die Weide

„Der Klimawandel und seine Folgeerscheinungen stellen unsere Art zu leben und zu konsumieren in Frage. Es ist mittlerweile klar, dass uns für ein Umschwenken nur mehr ein kleines Zeitfenster geschenkt ist. Jeder einzelne von uns weiß, dass er Teil des Problems ist und Teil der Lösung werden sollte“, erklärt Hannes Kirchmayr.

Darum hat sich die Community am Islandpferdehof Gut Pöllndorf der Familie Kirchmayr zu einem praktischen Schritt entschlossen. Der Hof wird seine Grünlandflächen möglichst als Dauergrünland belassen. „Die ganzjährige Bodenbedeckung und der Aufbau von Humus ist eine Möglichkeit, CO₂ zu speichern. Außerdem möchten wir das „Netz der Natur“ wieder dichter weben“, sagt Kirchmayr. Daher wurden bereits 2019 entlang der neu erstellten Paddocks rund hundert Pappeln gesetzt. In einem zweiten Schritt haben nun Mitglieder des Reitvereins, Einsteller und Freunde des Hofes in der Vorwoche unter dem Motto „Eine Weide für die Weide“ weitere hundert Laubbäume auf den zum Hof gehörenden Wiesen gepflanzt. Noch im Herbst folgen 50 Apfel- und Birnenbäume, die als Allee die Hofzufahrt begleiten werden. „Wir sind uns klar darüber, dass diese Aktion die Welt nicht retten wird, aber wir wollen ein Zeichen setzen, dass Landschaft und Natur nicht unbegrenzt vorhanden sind und dass wir sorgsamer damit umgehen müssen“, betont Kirchmayr.

Baumbestand bringt auch Vögel und Insekten

Ein schöner Nebeneffekt der Aktion war die Tatsache, dass sich die Baumpaten beim Setzen beteiligt und große Freude über das gemeinsam Geschaffte hatten. „Ein Gemeinschaftsgefühl, das – vielleicht auch wegen der Isolierung in der Corona-Zeit – für fast greifbare Emotionen gesorgt hat“, freut sich Kirchmayr über den Erfolg der Pflanzaktion.

Der alte Baumbestand und das wachsende Netz an Neupflanzungen bescheren dem Hof auch eine große Anzahl an Insekten, Vögeln und Reptilien. So kann man schon mal den Waldkäuzen beim Füttern ihrer Nachzucht zusehen, eine Ringelnatter im Teich beobachten, oder eine Schar an Schwalben bei ihren Kunstflügen bestaunen. „Zugegebenermaßen sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nicht vom internationalen Agrarmarkt abhängig sind und alle, die am Hof aus und ein gehen, das Projekt Pöllndorf finanziell so tragen, dass wir uns diese Maßnahmen nicht nur leisten wollen, sondern auch können“, stellt Kirchmayr klar. Sein Dank gilt allen, die bei der Aktion mitgemacht haben, wie etwa Ideenfinderin und Ratgeberin Katja Hinter steiner mit ihrer Expertise als Biologin, Johanna Kirchmayr als organisatorisches Mastermind, Andreas Kerbler als Leiter der praktischen Pflanzung oder Nikolaus Kirchmayr als präziser Baggerpilot.

Die Pflanzaktivitäten sollen übrigens in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.