Mit einer besonderen Attraktion wartet heuer der Weistracher Kirtag auf: Kamelreiten.

Florian und Daniela Messner werden mit einem Dromedar und einem Trampeltier am Sportplatz auf die großen und kleinen Besucher warten. Bürgermeister Erwin Pittersberger hat die beiden Behamberger kürzlich kennengelernt und hat sie zum Kirtag eingeladen. Auch wenn Kamele im Mostviertel noch immer exotisch wirken, so schlägt sich das für ihn nicht mit der Mostkultur. „Die Zeit ist reif für ein paar Veränderungen und in Österreich gibt es Kamele schon viel länger, als man vermutet“, sagt der Ortschef.

Das bestätigt auch Florian Messner. „Die Tiere sind im Zuge der Türkenkriege ins Land gekommen. 2015 hat man in Tulln ein Skelett aus dem 17. Jahrhundert ausgegraben. Das war eine Mischung zwischen Dromedar und Trampeltier“, erzählt der Behamberger.

Er selbst ist auf Reisen mit den Kamelen in Berührung gekommen und ihrer Faszination erlegen. „Es sind gemütliche Tiere, sie kennen keine Eile und sie sind gute Entschleuniger. Bei der Arbeit mit ihnen kann ich gut abschalten“, erzählt Messner.

Zusammenarbeit mit Kamelreitschule

Seine Frau und er haben vor drei Jahren einen alten Hof (Katzensteinerhaus) in der Gemeinde Behamberg erworben und saniert. „Wir waren uns einig, dass wir auch wieder eine Landwirtschaft führen wollten. Als wir überlegten, welche Tiere für uns da in Frage kommen, war uns beiden rasch klar, dass das nur Kamele sein können“, erzählen die Messners. Kein anderes Tier betreibe so konsequente „Landschaftspflege“. „Wenn du ein Kamel auf einer Wiese grasen lässt, dann schaut die nachher aus wie ein Rasen. Sie fressen nämlich alles, auch Brennesseln oder die wilde Brombeere.“ Das Futter für den Winter bekommen die Messners übrigens von einem benachbarten Biohof. Kamele brauchen nur etwa zwei Drittel der Menge, die eine Kuh benötigt.

Derzeit stehen ein Trampeltier und ein Dromedar im Stall der Messners. Die Zahl wechselt. „Wir arbeiten eng mit Gerda Gassner und ihrer Kamelreitschule im Waldviertel zusammen, die uns auch mit ihrem Fachwissen unterstützt und uns auch immer wieder für eine Weile Tiere überlässt“, berichtet Messner.

Einkommen erzielen kann man mit Kamelen derzeit nur durch das Reiten (der Milch- und auch der Fleischverkauf ist in der EU noch verboten) und das wollen die Behamberger Kamelfreunde in der Region vermehrt anbieten. „Das Ziel ist, dass sich die Tiere über das Jahr gesehen ihr Futter selbst verdienen“, sagt Messner.

Der Weistracher Kirtag am 28. April ist der erste Auftritt der Behamberger Kamelfreunde in der Region. Die Mostprinzessinnen werden auf ihren Tieren um 10 Uhr zum Festakt am Hauptplatz reiten.

Das nächste Mal werden die Kamelfreunde dann beim Behamberger Dorffest am 12. Juni Besucher dazu einladen, gegen eine Gebühr von drei Euro einmal auf einem der großen Wüstenschiffe „dahinzusegeln“. „Das fühlt sich nämlich ganz anders an, als auf einem Pferd, weil die Kamele keine Hufe haben, sondern Schwielensohlen. Es ist ein wenig so, als würden sie auf einem Luftschlauch dahingleiten“, sagt Daniela Messner.