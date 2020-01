Das Jahr 2020 fing bei der Feuerwehr Weistrach mit einem ganz besonderen Einsatz an. Am vergangenen Sonntag wurden die Kameraden kurz nach 15 Uhr zu einer Tierrettung gerufen. Prompt waren 23 Mitglieder an der Einsatzstelle, jedoch war die Katze nicht ganz leicht zu erreichen. Der Einsatzleiter stellte schnell fest, dass die Katze auf dem Baum auf rund zwölf Metern Höhe sitzt und sich von dort nicht mehr wegtraut. Diese Höhe ist mit einer normalen Feuerwehrleiter jedoch nicht mehr so leicht zu erreichen.

Einer der Kameraden ist ein ausgezeichneter Kletterer und stellte sich der Herausforderung. Er fuhr nach Hause und holte seine gesamte Kletterausrüstung. Währenddessen stellten die anderen Mitglieder eine ausziehbare Leiter bereit. Zur Sicherheit wurde auch ein Auffangnetz unter der Katze gespannt, um das Tier bei einem etwaigen Herunterfallen auffangen zu können.

Nachdem die gesamte Absicherung am Baum montiert war, konnte die Tierrettung beginnen. Der Feuerwehrmann kletterte auf den Baum und wurde dabei von seinen Kameraden mit einem Seil gesichert. Oben angelangt, musste er feststellen, dass die Katze sehr ängstlich war. Sie ließ sich jedoch streicheln und konnte so gerettet werden. Unten angelangt, verschwand die Katze sofort, um sich von den Turbulenzen zu erholen.