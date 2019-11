Die ÖVP ist für den kommenden Gemeinderatswahlkampf bereits gut gerüstet. Am Führungsteam ändert sich nichts. Bürgermeister Erwin Pittersberger wird Nummer eins auf der Liste sein und VP-Parteiobmann und Vizebürgermeister Helmut Halbartschlager die Nummer zwei.

„Wir konnten auch einige neue und jüngere Kandidaten für unser Team gewinnen. Ein Wermutstropfen ist, dass der Frauenanteil noch immer geringer ist, als wir uns das gewünscht haben. Wir haben einige Weistracherinnen angesprochen, ob sie nicht in die Gemeindepolitik einsteigen wollen, aber leider oft eine Absage bekommen“, berichtet Halbartschlager. Drei Frauen an wählbarer Stelle gibt es aber immerhin – mehr als in manch anderer Gemeinde.

Auch einen Vorzugsstimmenwahlkampf wird die ÖVP im kommenden Jänner führen – als Chance für jüngere Gemeinderäte, sich schon für das Jahr 2025 in Stellung zu bringen. Denn dann steht aller Voraussicht nach in Weistrach ein Generationswechsel an.

Ziel der ÖVP ist es, bei der kommenden Wahl ihre 18 Mandate zu halten. Die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen funktioniert in Weistrach gut. Ein heißer Wahlkampf ist daher nicht zu erwarten.

Nahversorung für die Zukunft sichern

„Wir werden uns auf die Sachthemen konzentrieren. In der nächsten Periode wollen wir die Nahversorgung in Weistrach langfristig sichern. Beim Kindergarten werden wir voraussichtlich eine fünfte Gruppe errichten müssen “, sagt Halbartschlager.

Kommendes Jahr werden im Bereich Sonnenfeld/Pfarrsiedlung und in der Holzschachensiedlung nochmals etwa 40 Baugründe gewidmet. Dann will die Gemeinde da aber etwas auf die Bremse treten. Auf dem Programm steht auch die Errichtung eines Kinderspielplatzes im Bereich Sonnenfeld/Pfarrsiedlung. Da läuft noch die Suche nach einem geeigneten Grundstück.