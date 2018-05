Sorgen bereitet den Weistrachern derzeit die Nachfolge des praktischen Arztes Gerhard Imb. Dieser will mit 30. Juni in den Ruhestand gehen, ein Nachfolger ist derzeit aber noch nicht in Sicht. Die Kassenstelle wurde von der Ärztekammer schon zwei Mal ausgeschrieben, es hat sich aber kein Mediziner dafür beworben. Und das, obwohl Imb auch eine Hausapotheke führen darf. Im Jahr 2006 ist der praktische Arzt extra mit seiner Ordination von Weistrach nach Rohrbach übersiedelt, weil in St. Peter eine neue Apotheke öffnete. Imbs vorige Praxis wäre um rund 200 Meter zu nahe an deren Standort gelegen und er hätte die Hausapotheke aufgeben müssen.

Die neuen Räumlichkeiten, in denen sich der Arzt damals einmietete, gehören einer Privatperson, die aber gerne bereit wäre, auch an seinen Nachfolger zu verpachten – sofern sich einer findet. „Von der Gemeinde her kann ein neuer Arzt mit vollster Unterstützung rechnen, weil es uns natürlich sehr wichtig ist, dass die Ordination erhalten bleibt. Eine gute ärztliche Versorgung der Bevölkerung ist uns ein großes Anliegen“, sagt Bürgermeister Erwin Pittersberger.

Mehr dazu