Therapiepferd Nanine macht Kinderträume wahr

Star der Kinderakademie Partnerpfote ist das ausgebildete Therapiepferd Nanine. Die zwanzigjährige Stute hilft Kindern aller Altersgruppen, spielerisch den Umgang mit Pferden zu erlernen. „Nanine ist mehr wie ein großer Hund und erinnert an das Pferd bei Pippi Langstrumpf“, erklärt Birgit Pfaffhuber, Leiterin der Kinderakademie Partnerpfote.

Nanine kann Hindernisparcours bewältigen, beherrscht viele Tricks und Ballspiele, liebt es, von den Kindern angemalt zu werden, lässt sich gerne führen und kann sogar mit den Kindern in der Reithalle verstecken spielen. Betreuer sind natürlich immer dabei. „Der Umgang mit Tieren tut Kindern gut und fördert ihre Entwicklung. Das Pferd schenkt Wärme und Geborgenheit und somit neue Lebensfreude, was sie in ihrem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein stärkt. Das ist besonders bei Kindern mit emotionalen und sozialen Problemen oder Konzentrationsschwächen in der Schule sehr wichtig“, sagt Pfaffhuber.

Die Kinder erfahren darüber hinaus Wissenswertes über die Anatomie eines Pferdes und worauf man beim Pferd achten muss. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer Pflegepferdbeteiligung für Kinder und Eltern. Zusätzlich gibt es bei Partnerpfote Therapiehunde und Therapiekaninchen. Die Kinderakademie hat samstags und sonntags von 9 bis 13 Uhr und in den Ferien auch unter der Woche von 9 bis 13 Uhr geöffnet. „Die Partnerpfote eignet sich auch gut für Kindergeburtstage, Kleinkinder oder Geschwister- und Freundesstunden“, sagt Pfaffhuber. Reiteinheiten stehen nicht im Vordergrund, können aber extra gebucht werden.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.