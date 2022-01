Parteiübergreifende Kooperation: Ideen für die Stadt Haag

Seit einem Jahr arbeitet man im Rahmen der Stadterneuerungsaktion des Landes daran, Haag weiterzuentwickeln. Seit dem Beitritt am 1. Jänner wurden bisher eine Fragebogen-Umfrage, ein Logo-Wettbewerb, ein offenes Stadterneuerungsbüro und eine Ideenschmiede im Weißpark durchgeführt. Aus den gesammelten Ideen entwickelte der Stadterneuerungsbeirat in der Folge ein Leitbild, das in der Gemeinderatssitzung im Dezember beschlossen wurde.

„Dass der Gemeinderatsbeschluss einstimmig ausgefallen ist, ist ein gutes Zeichen. Es ist schön, wenn der Prozess von allen Fraktionen unterstützt wird“, freut sich Gerhard Stubauer, der Sprecher des Stadterneuerungsbeirats, über die gute parteiübergreifende Zusammenarbeit, die in Haag ja nicht selbstverständlich ist. Wichtig sei aber auch, dass die Weiterentwicklung der Stadt gemeinsam mit den Bürgern stattfindet. „Niemand kennt die Stadt so gut und niemand weiß so gut um die Bedürfnisse wie die heimische Bevölkerung. Darum ist es uns ganz wichtig, die Zukunft gemeinsam mit allen Haagerinnen und Haagern zu gestalten“, betont Stubauer. In Arbeitskreisen und Schwerpunktgruppen können sie sich weiterhin aktiv am Prozess beteiligen.

Projektideen mit sieben Themenschwerpunkten

Im Laufe des Jahres, in dem man sich sowohl mit den Stärken als auch den Schwächen der Stadt genauer auseinandersetzte, haben sich sieben Themenschwerpunkte herauskristallisiert (siehe Infobox), für die im Leitbild Ziele formuliert und Projektideen vorgestellt werden. Einen zentralen Stellenwert nimmt dabei der Weißpark ein. „Er ist die grüne Lunge der Stadt und soll mit diversen Veranstaltungen noch besser genutzt werden“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr.

Eine konkrete Veranstaltung, die künftig im Weißpark stattfinden soll, ist der Mostviertler Wochenmarkt. „Bei der Umfrage ist stark herausgekommen, dass ein derartiger Markt gewünscht wird. Wenn wir das machen, dann gut und professionell und nicht nur mit drei Ständen“, hat sich Gerhard Stubauer schon um die 15 Stände zum Ziel gesetzt. Platztechnisch ist ein Markt dieser Größe am Hauptplatz nicht möglich, weshalb das Gelände rund um das Freilichtmuseum ins Blickfeld rückte. Der Wochenmarkt soll bereits im Frühjahr umgesetzt werden.

„Bücher to go“ ist ein weiteres Projekt, das schon sehr weit gediehen ist. Hier soll ein Tauschmarkt für Bücher entstehen. Man will dafür aber nicht wie in anderen Gemeinden alte Telefonzellen nützen, sondern hat Hütten aus Holz mit der Form eines halben Fasses im Hinterkopf. „Das würde gut ins Mostviertel passen“, betont Stubauer. Die Fässer sollen von einem lokalen Unternehmen gebaut und gemeinsam aufgestellt werden.

Auch die Jugend soll im Stadterneuerungsprozess nicht zu kurz kommen. Deshalb gibt es Ideen für einen Jugendtreff, um den Jugendlichen Raum für Zusammenkünfte zu geben. Als Standort würde sich der Bereich inmitten der Sportstätten mit Kletterturm, Skatepark, Funcourt, Tennisplatz und Bad anbieten. „Dort tut sich schon jetzt sehr viel“, weiß Bürgermeister Michlmayr.

Städtebauliche Analyse als nächster Schritt

Eine wesentliche Rolle spielt auch der Bereich Mobilität und hier vor allem das Thema Sicherheit. „Von der Bevölkerung ist der Wunsch nach sicheren Schutz- und Gehwegen gekommen. Außerdem fehlen Radwege nach außen und wir haben einen Parkplatzmangel“, fasst der Stadtchef zusammen. Zudem will man den Ortskern beleben und mit Begegnungszonen, Sitzgelegenheiten und mehr Grün attraktivieren. „Wir wollen den Hauptplatz zum Wohnzimmer umfunktionieren. Zu einem Platz, wo man gerne hingeht“, ergänzt Michlmayr.

Um die Ideen umzusetzen, holt man sich in einem nächsten Schritt Hilfe beim Architekturbüro Poppe-Prehal, das im nächsten halben Jahr ein Konzept erstellen wird. „Wir wissen, was wir machen wollen, aber wir brauchen wen, der uns städtebaulich begleitet und uns planerisch hilft“, erklärt der Bürgermeister.