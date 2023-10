„Verein hat sich zur Institution entwickelt“

Nach 17 Jahren zog sich Westwinkel-Initiator Gerhard Ebner zurück. Zum neuen Obmann wählten die Mitglieder bei der Generalversammlung Peter Hartlauer. „Ich glaube, der Zeitpunkt ist da. Erfahrung ist gut und wichtig, aber oftmals gibt es die Gefahr, dass nichts Neues passiert. Ich denke, ich habe den richtigen Nachfolger gefunden. Peter wird etwas bewegen“, erklärte Ebner im Rahmen eines Pressegesprächs.

Dabei blickte er auch auf die vergangenen Jahre zurück. Was 2007 als Initiative mehrerer kleiner Unternehmen begann, wuchs ständig. Im Jahr 2018 folgte schließlich die Vereinsgründung. „Vor 17 Jahren stand die Wirtschaft in St. Valentin mit dem Rücken zur Wand. Wir haben geschaut, dass wir mit professioneller Unterstützung die Wirtschaft beleben“, erinnert sich Ebner zurück.

„Scharfe Valentiner und Lehrlings-Clubbing“

Wichtig sei dabei immer das Miteinander gewesen. Auch die Politik in den Gemeinden habe in den kommenden Jahren stets an einem Strang gezogen. Highlights waren das erste St. Valentiner Produkt, die „Scharfen Valentiner“, die 2008 begonnene Gutschein-Aktion, die nach wie vor eine Erfolgsgeschichte ist, und später Veranstaltungen wie das Lehrlings-Clubbing und das Frauennetzwerk. Mit den Gutscheinen habe man damals auch die Industrie ins Boot geholt. „Es gibt selten einen Wirtschaftsverein, der 200 Mitglieder und tausende Mitarbeiter hat. Gerade für die Industriebetriebe ist das Netzwerken wichtig“, erläutert Ebner.

In den vergangenen Jahren habe er mit 150 Personen in Projektgruppen zusammengearbeitet. Dass sich so viele Menschen engagieren, sei der Grund für den Erfolg. Wie auch die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Mittlerweile wurde der Verein professionalisiert, es gibt neben einer eigenen Projektleitung ein eigenes Büro. „Der Verein hat sich zu einer Institution entwickelt“, ist Ebner überzeugt. Man habe geschafft, dass das Wort „Westwinkel“, das es vorher nicht auf der Landkarte gab, einer breiten Bevölkerung ein Begriff ist.

Peter Hartlauer will „Westwinkel öffnen“

Dank richtete Ebner an die vielen Unterstützer und Peter Hartlauer, der das Amt übernimmt. Dieser will den Westwinkel öffnen. „Wir wollen nicht nur auf die Wirtschaft eingehen, sondern auch die Bevölkerung mehr ins Boot holen. Wenn sich die Bevölkerung mit dem Westwinkeln identifizieren kann und je mehr Bindung man zur Region hat, desto lieber gehe ich hier einkaufen“, ist Hartlauer überzeugt. Dienstleister und das Handwerk sollen verstärkt vor den Vorhang geholt werden. „Wichtig ist, dass wir uns nicht als Einzelkämpfer positionieren. Das größte Problem unserer Gesellschaft sind die drei Buchstaben I C H. Wir müssen das WIR in den Vordergrund stellen“, bringt es Hartlauer auf den Punkt.

Ein weiteres Ziel sei es, den Westwinkel noch besser sichtbar zu machen. Denkbar ist eine Plakatkampagne oder ein Maskottchen. Ideen sind hierbei in Ausarbeitung. Außerdem gibt es Überlegungen, eine Veranstaltung, die jedes Jahr in einer anderen Gemeinde stattfinden soll, auf die Beine zu stellen.

Zum „Westwinkel“

Der Westwinkel ist ein Zusammenschluss der Gemeinden Ennsdorf, Ernsthofen, St. Valentin, St. Pantaleon-Erla und Strengberg und der dort ansässigen Betriebe, die Mitglied sein wollen. Ziel ist die Stärkung der regionalen Wirtschaft.