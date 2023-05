Wettbewerb Gruppensiege für Musikschule Oberes Mostviertel

Das Juniorblasorchester überzeugte beim Wettbewerb des NÖ Blasmusikverbands. Foto: Musikschule Oberes Mostviertel

Z wei Orchester der Musikschule Oberes Mostviertel nahmen höchst erfolgreich am Jugendblasorchester-Wettbewerb des NÖ Blasmusikverbands in Rabenstein an der Pielach teil.