Duell unter Nachbarn zum 140-jährigen Jubiläum in Ennsdorf

Werbung

Anlässlich 140 Jahre Ennsdorf und dem 10. Geburtstag der offiziellen Partnerschaft mit der Nachbarstadt Enns hat sich die Gemeinde für die Feierlichkeiten etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

So lädt der Sport- und Kulturausschuss in Kooperation mit dem HSV L/ZV Ennsdorf zum freundschaftlichen Wettstreit. Dazu eingeladen sind Vereine und Freundesgruppen aus Enns und Ennsdorf mit Teams zu jeweils fünf bis maximal zehn Personen. Eine Frau muss dabei sein. Diese Teams treten dann in den Bewerben Zillenfahren, Seilziehen, Lebendwuzler, Staffellauf mit Hindernissen, Torschießen und Tisch-Shuffleboard an. Freilich soll der Spaß im Vordergrund stehen. „Wir erwarten uns keine sportlichen Höchstleistungen“, erklären diesbezüglich Bürgermeister Daniel Lachmayr und Gemeinderat und Ausschussvorsitzender Markus Halla. Man freue sich auf einen unterhaltsamen Wettkampf und ein kräftiges Zeichen der Partnerschaft zwischen beiden Gemeinden.“

Anmeldung unter www.ennsdorf.gv.at oder direkt am Gemeindeamt Ennsdorf.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.