St. Valentin: Volkskultur im Wirtshaus

Seit dem Jahr 2000 findet in St. Valentin das Volksmusikfest „wieder aufhOHRchen“ statt, das von der Volkskultur Niederösterreich und der Volkstanzgruppe St. Valentin in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde veranstaltet wird. Trotz coronabedingter Pause hat die Veranstaltung nichts von ihrer früheren Popularität eingebüßt, wie das große Publikumsinteresse bei der Wirtshausmusik am vergangenen Sonntag deutlich machte.

Die Veranstaltung löste in St. Valentin einen außergewöhnlichen Wandertag in den Straßen der Innenstadt aus, der die Kassen in den Wirtshäusern klingeln ließ. Beim Stadtmuseum sorgte die Band „Cook And The Gang“ sowohl im Lokal als auch in den Nebenräumen und vor dem Eingang für einen Besucherstau, den es in der 30-jährigen Geschichte des Museums so noch nie gegeben hat.

Der Besucherandrang im Museum war gewaltig. Foto: Fuchs

Gastronomiebetriebe und Valentinum gut besucht

Gut besucht waren auch die drei Gastronomiebetriebe (Zum grünen Baum der Familie Wallner, Hotel zur Post des Franz Rogl und der Gasthof Pillgrab) in der Westbahnstraße und das Valentinum, wo acht Musikgruppen teilweise mit Gesang und einem Mix an ausgewählter Musik für beste Stimmung sorgten. Darunter auch die Lokalmatadore „Die Vorstadtgeiger“ rund um Franz Huber. Der Initiator der Wirtshausmusik hat in den letzten 20 Jahren gezeigt, dass Volkskultur mit der Gastronomie eine hervorragende Symbiose bildet. So auch heuer, wo neben einigen Gruppen aus Oberösterreich auch „Hausverstond“ aus Neustadtl an der Donau, die ,,Optimusi“ aus St. Peter/Au und „Quer Umi“ aus St. Valentin groß aufspielten und für Begeisterung sorgten.

Die Gruppe Faltenblech aus Bad Traunstein zählt zu den Spitzensembles der heimischen Volksmusikszene. Sie zündete ein musikalisches Feuerwerk mit Volksliedern, Boarischen, Landlern, Walzern und Jodlern. Foto: Fuchs

Hunderte Besucher beim Maibaumaufstellen

Tradition hat in St. Valentin aber nicht nur das „wieder aufhOHRchen“, sondern auch das Maibaumaufstellen am 1. Mai. Trotz Corona haben sich der Bauernbund mit den Bäuerinnen, Franz Huber und ein Teil seines Teams der Volkstanzgruppe sowie die Landjugend vor zwei Jahren darauf geeinigt, das jährliche Aufstellen eines Maibaumes am Hauptplatz weiterführen zu wollen. Diese Veranstaltung kommt bei der Bevölkerung sehr gut an und hat ein Stammpublikum von 500 bis 700 Besuchern.

So auch am Montag, an dem die Schanigärten vom Schönwetter profitierten. Für Feststimmung sorgten die Landjugend mit einem Bandltanz und die Stadtkapelle St. Valentin mit flotter Blasmusik. Es war eine Veranstaltung mit Pfiff, zu der man dem Veranstalter und den vielen freiwilligen Helfern gratulieren durfte.

Nicht nur die Wirtshausmusik am Sonntag fand bei den St. Valentinern großen Anklang. Auch das Aufstellen des Maibaums am Hauptplatz lockte tags darauf wieder hunderte Besucher an. Foto: Fuchs

