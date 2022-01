Corona-Demo: Reifen von Polizeiauto in Haag aufgestochen

Teilnehmer an der Demonstration in Haag seien "ähnlich aggressiv" wie am Vortag in St. Peter in der Au , ebenfalls im Bezirk Amstetten, gewesen, sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Die Behörde hatte in Sozialen Medien die Aufrufe für die unangemeldete Versammlung verfolgt und die Einsatzeinheit in die Stadtgemeinde im westlichen Niederösterreich entsandt.

An der Kundgebung nahmen laut Polizei etwa 200 Personen teil. Die Mehrheit der verhängten Anzeigen betraf die Nichtbeachtung der Maskenpflicht. Eine Person wurde wegen aggressiven Verhaltens angezeigt.