Ein Treffpunkt für die Jugend in Ennsdorf

Jugendliche brauchen Freiraum, in dem sie ungestört ihre Freizeit verbringen können und sich in Ruhe mit Freunden und Bekannten treffen oder einfach nur chillen können. Mit dem ÖGJ-Jugendzentrum wurde in Ennsdorf nun genau so ein Ort für die Jugendlichen geschaffen. Am vergangenen Mittwoch wurden die Räumlichkeiten in der Amtshausstraße 5 offiziell eröffnet.

Bürgermeister Daniel Lachmayr überreichte JUZ-Leiterin Lisa Kaiser ein Willkommensgeschenk. Vogl

Neu ist ein Jugendzentrum im Nebengebäude des Gemeindeamtes jedoch nicht. „Diese Räumlichkeiten haben Geschichten zu erzählen. Auch von mir“, scherzte Bürgermeister Daniel Lachmayr bei der Eröffnung. Ende der 1990er-Jahre etablierte hier nämlich eine Gruppe der Feuerwehr-Jugend am Wochenende einen Barbetrieb, der gut angenommen wurde. Vor rund zehn Jahren wurde dann bereits ein Jugendzentrum eingerichtet, das im heurigen Jahr aber nicht mehr geöffnet hatte.

„Für eine Gemeinde mit 3.100 Einwohnern ist ein Jugendzentrum ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist neben Amstetten und St. Valentin eines von nur drei Jugendzentren im Bezirk Amstetten“, erklärt Lachmayr, warum es dem Gemeinderat wichtig war, dass das Jugendzentrum weiterhin besteht. „Wir haben daher unsere Fühler nach Oberösterreich ausgestreckt und es freut mich sehr, dass das geglückt ist“, schilderte der Ortschef.

Mit dem neuen Jugendzentrum hebt man die Jugendarbeit nun auch auf ein neues Niveau, denn für den Betrieb ist der OÖ Jugendcenter-Unterstützungsverein (JCUV) verantwortlich, der insgesamt 17 Jugendeinrichtungen betreut und Oberösterreichs größter Betreiber von Jugendzentren ist. Das ÖGJ-JUZ Ennsdorf ist für den Verein der erste Ausflug über die Landesgrenzen.

20-jährige Kronstorferin leitet das Jugendzentrum

„Ihr seid sehr mutig, dass ihr direkt neben der Gemeinde ein Jugendzentrum zulässt. Das ist nicht überall so“, freute sich Kurt Winter, der Geschäftsführer des OÖ Jugendcenter-Unterstützungsvereins, über das entgegengebrachte Vertrauen. Eine Besonderheit der vom Verein betreuten Jugendzentren ist, dass es an jedem Standort mindestens einen fixen Beschäftigten gibt. In Ennsdorf ist dies die 20-jährige Kronstorferin Lisa Kaiser, die das JUZ leitet.

Geöffnet ist das Jugendzentrum fix am Mittwoch und Freitag von 15 bis 20 Uhr und am Samstag von 13.30 bis 18.30 Uhr sowie nach Vereinbarung an den anderen Tagen. Billard, Darts, Tischfußball, Playstation und viele Brettspiele stehen für die Jugendlichen zur Verfügung.