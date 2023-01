Nahversorger in Ernsthofen: Regionalität im Fokus

Eines Tages selbstständig sein zu können, war schon immer ein Lebensziel der gebürtigen Oberösterreicherin Gisela Haumann, das sie sich nun zu Beginn des neuen Jahres selbst erfüllte.

Als sie durch eine Internetanzeige erfuhr, dass in Ernsthofen ein neuer Nahversorger gesucht wird, zögerte sie nicht lange und packte die Gelegenheit beim Schopf: „Das Schöne bei Adeg ist, dass man hier noch wirklich Kauffrau sein und Entscheidungen selbstständig treffen kann. Außerdem steht das Persönliche mehr im Vordergrund. Man hetzt nicht nur gestresst aneinander vorbei, sondern verweilt auch für das eine oder andere Gespräch. Eine lockere und entspannte Atmosphäre ist mir in meinem Markt sehr wichtig, dadurch ist die tägliche Arbeit wesentlich erfüllender“, erklärt Haumann.

Gemeinsam mit ihrem achtköpfigen Team leistet Haumann auch abseits der Ladentüre einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeindeleben in Ernsthofen. In der kleinen Küche, die sich in ihrem Markt befindet, wird täglich unter anderem für die Schule, den Kindergarten, die Tagesstätte und Essen auf Rädern gekocht. Der Menüplan hängt im Markt aus und wer Lust auf das tagesaktuelle Gericht hat, kann sich nach telefonischer Bestellung jederzeit eine Portion abholen. „Mit diesem Service wollen wir nicht nur Kinder und Betriebe unterstützen, sondern auch alle Haushalte, in denen manchmal die Zeit zum Kochen fehlt“, erklärt Haumann.

Ein großes Anliegen ist Haumann auch die Unterstützung heimischer Lieferanten. Deswegen bezieht sie so viele Produkte wie möglich wie etwa Eier, frisches Brot, Erdäpfel, Most, Liköre und selbstgemachte Geschenkkörbe von Betrieben aus der unmittelbaren Umgebung. „Wir setzen auf die Lebensmittel von zahlreichen ansässigen Produzenten und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Zusätzlich stärken wir die heimische Wirtschaft und sorgen dafür, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt.“

Bürgermeister Karl Huber teilt die Einstellung der Kauffrau und findet lobende Worte: „Eine funktionierende Nahversorgung ist für unsere kleine Gemeinde natürlich besonders wichtig. Aus diesem Grund freue ich mich sehr darüber, dass wir von nun an eine Kauffrau haben, die sich auch aktiv für das soziale Miteinander einsetzt und wirklich an alle Menschen denkt.“

