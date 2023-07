50-jähriges Klassentreffen

Es ist nicht immer leicht, nach 50 Jahren wieder all jene Mitschüler ausfindig machen und kontaktieren zu können, die zu den Allerersten gezählt haben, die das im Jahr 1971 neu eröffnete Hauptschulgebäude in Seitenstetten bezogen und dann 1973 als Quartaner verlassen haben. Monika Galbavy und Stefan Gruber haben diesbezüglich keine Mühe gescheut. Die derzeitige Leiterin der Mittelschule, Direktorin Jutta Feuerstein-Holzer fungierte als überaus freundliche Gastgeberin und stellte den zwei Klassen die nötigen Räumlichkeiten mit toller technischer Ausstattung zur Verfügung. Nach kurzer Diashow - gezeigt von Stefan Gruber - und vielen interessanten Informationen über all die vielen interessanten Projekte der jetztigen Mittelschule galt es auch noch den Film über die damalige Eröffnung der „fünfhundertsten und schönsten Hauptschule Niederösterreichs“ zu zeigen. Im weiteren Programm durfte ein Besuch des Stifts-Hofgartens mit der zurzeit wunderbaren Rosenblütenpracht nicht fehlen. Beim gemeinsamen Zusammensein im Gasthaus Ott wurden alte Erinnerungen aufgefrischt. Erfreulicherweise waren auch Direktor Karl Lammerhuber sowie die Lehrpersonen Roland Eder, Siegfried Großalber und Helmut Wurzer dabei, mit Pater Franz Hörmann wurde für die bereits Verstorbenen gebetet.

Die B-Klasse nach dem Besuch des Hofgartens auf der Stiftsstiege; am Foto auch Herbert Schirghuber (vorne) sowie Karl Wieser, Organisator Stefan Gruber sowie Helmut Wurzer (letzte Reihe rechts). Foto: NÖN, Gruber