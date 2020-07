Welche Infos gibt man jemandem in die Hand, der neu in die Gemeinde zieht und einen Überblick über das Geschehen im Ort haben möchte? Die Antwort auf diese Frage ist 36 Seiten dick und trägt den Titel „Das bietet Strengberg“.

„Eigentlich wollten wir nur die Vereinszeitung, die 2017 gestaltet wurde, aktualisieren, aber das Ganze ist dann immer umfangreicher geworden“, schildert Bürgermeister Johann Bruckner die Entstehungsgeschichte der neuen Broschüre.

Neben der Vorstellung der vielen Vereine werden auch sämtliche Unternehmen aufgelistet, die Schulen und Nahversorger vorgestellt und auch das Freizeitangebot inklusive Wanderwegen präsentiert. „Es ist ein Nachschlagwerk, das als Willkommensgeschenk für unsere Zuzügler gedacht ist“, erklärt Bruckner.

Die Broschüre ist somit kein Massenprodukt und nicht als Postwurf an alle Gemeindebürger gedacht. Je nach Bedarf wird die Gemeinde die benötigte Anzahl an Broschüren drucken. Diese Vorgangsweise macht es auch möglich, das Druckwerk immer am aktuellsten Stand zu halten. „Der Inhalt wird sich ständig ändern, wenn es etwas Neues gibt“, verrät der Bürgermeister.