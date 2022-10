Wirtschaft Amazon-Ansiedlung sorgt für Aufregung in St. Valentin

Lesezeit: 3 Min Peter Führer

Für Stadtchefin Suchan-Mayr ist noch nichts entschieden. Foto: SPÖ

I nternetriese will in St. Valentin ein Logistikcenter errichten. In der Gemeinde gehen deswegen politisch die Wogen hoch.