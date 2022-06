Ansturm auf Wärmepumpen von Firma Ochsner aus Haag

Werbung

Der Ukraine-Krieg hat schonungslos offengelegt, wie abhängig Österreich von russischem Gas ist. Immer mehr Menschen wollen nun fossile Heizungssysteme durch klimafreundliche Technologien ersetzen. Eine dieser Technologien ist die Wärmepumpe, einer der internationalen Marktführer in dieser Branche die Ochsner Wärmepumpen GmbH in Haag. Und sie spürt den Boom bereits sehr deutlich.

Mit den am Haager Standort neu errichteten Montagelinien ist Ochsner für weiteres Wachstum gut gerüstet. Foto: Ochsner

„Der Auftragseingang ist momentan natürlich hoch. Grundsätzlich hat uns in der Branche der Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel aber schon in den letzten Jahren Rückenwind gegeben. Ich sage immer: Es gibt keine Energiewende ohne Wärmewende und keine Wärmewende ohne Wärmepumpe“, erklärt der Mehrheitseigentümer und geschäftsführende Gesellschafter Karl Ochsner. So konnte sein Unternehmen im ersten Quartal ein Wachstum von 40 Prozent verzeichnen. Für das gesamte Jahr geht Ochsner von einem Wachstum zwischen 25 und 30 Prozent aus. „Der Auftragseingang würde aber deutlich mehr hergeben“, gibt Ochsner zu bedenken.

Notwendiges Material ist nicht immer zu bekommen

Dass Ochsner den Auftragseingang für dieses Jahr heuer nicht komplett fertigen kann, liegt an der globalen Beschaffungskrise, die durch die aktuelle CoronaSituation in China ausgelöst wurde. Dass große Städte wie Shanghai bei relativ geringen Fallzahlen abgeriegelt würden, führe zu Lieferstopps und komplett überlasteten Häfen, betont Ochsner. Obwohl man das für die Wärmepumpen notwendige Material großteils aus Österreich beziehe, wisse man nie, welcher Sublieferant nicht irgendeinen Stecker, irgendeinen Chip oder irgendein Kabel aus China beziehe. „Es ist nicht so, dass es immer der selbe Teil ist, es fehlt immer ein anderer. Wenn sich bei gewissen Komponenten die Gewitterwolken wieder aufhellen, verdüstern sie sich bei anderen“, schildert Ochsner die schwierige Lage.

Trotzdem kann er alle Kunden beruhigen. „Jeder, der eine Ochsner-Wärmepumpe bestellt, bekommt die natürlich auch“, stellt er klar. Bestellungen, die im Herbst abgegeben werden, könnten heuer jedoch nicht mehr ausgeliefert werden, informiert Ochsner. Die Lieferzeit habe sich nämlich von zwei Monaten vor Corona auf derzeit sechs Monate verlängert.

Dass Ochsner mit dem großen Ansturm bisher überhaupt so gut zurechtkam, liegt am Ausbau des Haager Standorts in den vergangenen Jahren. „Zum Glück haben wir auch während Corona investiert, sonst wüsste ich gar nicht, wie wir momentan die aktuelle Auftragslage bewältigen könnten“, gibt Ochsner zu. Anfang des Jahres wurden zwei neu errichtete Montagelinien in Betrieb genommen, wodurch die Produktionskapazitäten verdoppelt wurden. Auch die Logistik wurde noch leistungsstärker und effizienter aufgestellt. Aktuell wird auch noch ein Zweischichtbetrieb eingeführt. „Grundsätzlich haben wir einen Zweieinhalbschichtbetrieb genehmigt. Wir können im Produktionsbereich in Haag also noch deutlich wachsen“, erklärt Ochsner.

Dies betrifft jedoch nicht den Großwärmepumpenbereich, der bereits nach St. Peter/ Au ausgelagert wurde, wo sich Ochsner eine Produktionshalle mietet. Ein noch viel größeres Platzproblem hat man im Bürobereich, denn die Mitarbeiter sind hier auf vier Bürostandorte aufgeteilt. „Das ist natürlich nicht produktiv“, betont Ochsner. Deshalb investierte man in einen 33.000 Quadratmeter großen Gewerbegrund an der A1 in Oed, wo im nächsten Jahr mit dem Bau eines Bürogebäudes begonnen wird.

Obwohl die Mitarbeiterzahl in den letzten zwei Jahren um über 50 Prozent gestiegen ist, ist man weiterhin in allen Bereichen auf der Suche nach neuem Personal. „Wir brauchen alle: Junge, Ältere, Erfahrene, weniger Erfahrene, Damen, Herren, alle Kulturen. Jeder, der für das Unternehmen in der Gemeinschaft Leistung bringen will, ist herzlich willkommen“, verkündet Karl Ochsner.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.