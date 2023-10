Ennsdorfer Start-up setzt auf grünere Landwirtschaft

Lithos Crop Protect ist ein innovatives Start-up aus Ennsdorf, das an neuen Methoden für eine nachhaltigere Zukunft der Landwirtschaft forscht. Das Unternehmen hat bereits jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet und eine Technologie entwickelt, die einen natürlichen Pflanzenschutz durch Störung der Fortpflanzung von Schädlingen ermöglicht.

Damit erlauben artspezifische Pheromone, die Schädlinge mittels Verwirrmethode in ihrem Paarungsverhalten stören, schon in extrem geringer Konzentration eine effiziente Schädlingsbekämpfung, die für alle anderen Organismen (wie etwa Bienen), die Umwelt und den Menschen völlig ungefährlich ist.

Da klassische chemische Pflanzenschutzmittel stark in der Kritik stehen und zunehmend eingeschränkt oder verboten werden, arbeitet das Start-up an natürlichen Lösungen. Eine davon ist die patentierte, erste sprühbare Pheromonanwendung weltweit. Die Ausbringung erfolgt mittels Feldspritzen und in Zukunft möglicherweise auch mittels Drohnen.

Immenses Marktpotenzial, internationale Kooperationen

Das erste entwickelte Pheromon ist bereits in langjährigen Zulassungsverfahren, an weiteren vielversprechenden Lösungen wird intensiv geforscht. Mit den neuen Investoren - Invest AG und der EIC-Fonds (European Innovation Council Fund) - werden die Fertigstellung der Zulassung und die Markteinführung des ersten Produktes umgesetzt. Außerdem wird die Entwicklung weiterer Anwendungen auf Basis dieser Technologie vorangetrieben. Lithos Crop Protect arbeitet dazu bereits mit globalen Playern in einem Markt mit Milliardenpotenzial zusammen.

„Wir forschen bereits seit Jahren an der Landwirtschaft der Zukunft. Mit der Unterstützung der Invest AG und des EIC sind wir bereit für den nächsten großen Schritt und können zielstrebig den Markteintritt unseres ersten spritzbaren Pheromon-Produktes anpeilen. Damit werden wir einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft leisten“, ist Gründer und Geschäftsführer Franz Reitbauer überzeugt.

Mit unserem Investment unterstützen wir das visionäre Team eines österreichischen Start-ups, das für die Landwirtschaft auf der ganzen Welt zum Gamechanger werden könnte“, ergänzt Andreas Szigmund, Vorstand der Invest AG.

„Wir schauen mit Spannung darauf, wie sich eine solch bahnbrechende innovative Lösung auf einem Markt entwickelt, der unter einem kritischen Mangel an umweltfreundlichen, effizienten und erschwinglichen Alternativen leidet. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den Teams von Lithos Crop Protect und der Invest AG“, ergänzt Myriam Rouis, Investment Officer, EIC Investment Services.