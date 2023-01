Mobilität der Zukunft im Ennshafen

Werbung

Als moderner Logistikstandort ist der Ennshafen die erste Adresse für die verladende Wirtschaft. Hier hat die Mobilität der Zukunft einen besonderen Stellenwert. Daher wird laufend in einen zukunftsweisenden Ausbau der Infrastruktur investiert. Im Rahmen des EU-Programms „Connecting Europe Facility“ (CEF) werden aktuell Maßnahmen mit einem Volumen von 965.000 Euro gesetzt, um den künftigen Anforderungen gerecht zu werden. Im Zentrum stehen hier Investitionen in Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Kürzlich besuchten die Wirtschaftslandesräte Markus Achleitner (Oberösterreich) und Jochen Danninger (Niederösterreich) gemeinsam mit der stellvertretenden ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzenden Michaela Hinterholzer den Ennshafen und informierten sich über die Maßnahmen. „Mit den aktuellen Infrastrukturinvestitionen liegt der Ennshafen am Puls der Zeit und bereitet genau jene Themen vor, die weiter an Bedeutung gewinnen werden“, waren sich die beiden Wirtschaftslandesräte einig. „Auf niederösterreichischer Seite profitieren derzeit 29 Betriebe mit mehr als 1.000 Arbeitsplätzen im Ennshafen vom Zugang zu einem äußerst kostengünstigen Wasserweg in viele wichtige europäische Wirtschaftszentren“, betonte Niederösterreichs Landesrat Jochen Danninger.

Auf niederösterreichischer Seite des Ennshafens liegt der ecoplus-Wirtschaftspark Ennsdorf. „Der Wirtschaftspark Ennsdorf ist der Einzige von insgesamt 16 Wirtschaftsparks, den ecoplus derzeit im Eigentum oder in Beteiligung in ganz Niederösterreich betreibt, der über einen eigenen Hafen verfügt“, informierte die stellvertretende ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzende Michaela Hinterholzer.

Um einen effizienten Güterumschlag mit hohen Qualitätsstandards zu ermöglichen, müssen im Ennshafen hohe Infrastrukturanforderungen erfüllt werden. Im Frühjahr 2021 wurde daher das Projekt „Ennshafen prepares smart & sustainable mobility investments“ von einem Projektkonsortium – bestehend aus den Unternehmen Ennshafen OÖ GmbH, Ennshafen NÖ GmbH, Container Terminal Enns GmbH, RAG Austria AG und ÖBB Infrastruktur AG – zur Förderung beim EU-Programm CEF eingereicht, und es hat trotz großer Konkurrenz den Zuschlag erhalten. „Connecting Europe Facility“ (CEF) ist das Schlüsselprogramm der EU, um Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit durch Infrastrukturinvestitionen zu fördern. Unter anderem sollen die Eisenbahnkapazität und Verbindungsqualität im Hafengebiet gesteigert werden und Hafenprozesse digitalisiert werden. Das Projekt läuft bis Ende 2024.

