Pflügen liegt den Haagern im Blut

Der Erstplatzierte eines Landes darf bei der WM im Pflügen teilnehmen. Das hat der Haager Leopold Aichberger heuer wieder geschafft. Es ist bereits seine dritte WM-Teilnahme, denn er war 2018 in Deutschland sowie 2022 in Irland für Österreich am Start. Jakob Metz verpasste das Großereignis zwar knapp, zeigte jedoch mit dem zweiten Platz beim Bundesentscheid eine starke Leistung. Für ihn klappt es dann möglicherweise nächstes Jahr, denn in Österreich darf man insgesamt nur dreimal an einer WM im Pflügen teilnehmen. Somit bestreitet Aichberger 2024 seine letzte und dann hat Metz die Chance, dass der Bundesmeistertitel in Haag bleibt. Organisator der Pflug-Bewerbe in Österreich ist die Landjugend. Sie legt abgesehen von der Regel mit den drei WM-Antritten auch die Altersgrenze für eine Teilnahme an den Meisterschaften fest, nämlich 35 Jahre – das Alter, in dem man generell von der Landjugend ausscheidet. Außerdem kann man höchstens jedes zweite Jahr an einer WM teilnehmen.

Beim Pflügen unterscheidet man zwischen Beet-, Dreh- und Serienpflug. Meisterschaften finden nur beim Beet- und Drehpflug statt, die wenigsten bestreiten beide Disziplinen. Deshalb spricht man auch meist von maximal drei WM-Antritten, denn man dürfte eigentlich sechsmal – dreimal im Beetpflug und dreimal im Drehpflug. Das ist aber die Ausnahme. Preisgeld für die Sieger gibt es keines – auch nicht bei der Weltmeisterschaft. Zudem hat man einen hohen finanziellen Aufwand zu tragen, diesen machen beispielsweise der Transport zu den Bewerben oder die Anschaffung von Gerätschaften aus. Deshalb braucht es diverse Sponsoren, die auch Leopold Aichberger hat. Sie unterstützen ihn, sein teures Hobby verwirklichen zu können. Zudem übernimmt auch die Landjugend Österreich einen Teil der Kosten.

Die beiden Haager Pflüger bekommen ihre Traktoren für die Wettkämpfe von der Firma Lindner zur Verfügung gestellt. Seinen Pflug schaffte sich Metz selbst an, Aichberger erhielt ihn damals von Trainer Josef Heigl. Zumeist wird ein herrkömmlicher Pflug gekauft, der dann entsprechend umgebaut wird, sodass er wettkampftauglich ist. Diese Umbauarbeiten nehmen viel Zeit in Anspruch. „Zum Training gehört auch die Zeit in der Werkstatt. Dort verbringt man schon einmal 200 Stunden, um sich auf einen Bewerb vorzubereiten“, erklärt Jakob Metz. Für die Arbeit in der Werkstatt nutzt man zumeist den Winter, da in dieser Jahreszeit nicht am Feld mit dem Traktor trainiert werden kann. An einem Wettkampfpflug dürfen maximal sechs Stützräder befestigt sein, drei auf jeder Seite. Außerdem muss ohne GPS und Visiereinrichtungen gefahren werden. Generell gibt es beim Wettkampfpflügen ein 20-seitiges Regelwerk.

Viel Arbeit im Hintergrund

Trainiert wird am Feld und in der Werkstatt. Beim Training mit dem Traktor verbringt man zumeist den ganzen Tag am Feld, der Pflug wird hierbei an den Boden angepasst. „Die Vorbereitung für eine WM dauert ein ganzes Jahr, für die nationalen Bewerbe trainiert man ca. eine Woche im Vorhinein“, erzählt Aichberger. Vor einem Großereignis reist man bereits drei bis vier Wochen vorher an, um sich darauf vorzubereiten. „Man muss sich an die Böden im Ausland gewöhnen“, erklärt Aichberger. Offiziell sind vor der WM vier Tage Training und zwei Tage Bewerb eingeplant – einmal auf „Stoppel“ und einmal auf „Grasland“. Ein Tag steht den Teilnehmern für einen Ausflug zur Verfügung, um sich auch etwas vom Austragungsland ansehen zu können. Außerdem werden Fanreisen organisiert, an denen jedes Jahr ungefähr 30 Personen aus Österreich teilnehmen, die die Fahrer bei den Bewerben anfeuern. Im Anschluss sieht man sich das Land an – die Teilnehmer können hier auch mitfahren. „So sieht man zumindest ein bisschen mehr vom Land, weil man nach den Bewerben noch ca. eine Woche mit Sightseeing unterwegs ist“, meint Aichberger. Das Pflügen ist eine Mischung aus Technik und Geschick. „Man kann die beste Technik am Fahrzeug haben, wenn man nicht gut fährt, bringt das gar nichts“, sagt Aichberger. Er selbst habe drei bis vier Jahre gebraucht, bis er schnurgerade mit dem Traktor am Feld fahren konnte.

Das Geheimnis der Haager

Auf die Frage, warum gerade die Haager so gut im Pflügen sind, geben Leopold Aichberger und Jakob Metz nahezu die gleichen Antworten. Beide erwähnen ihren Trainer, Josef Heigl, der sie seit dem 15. bzw. 16. Lebensjahr unterstützt und fördert. Weiters hilft man sich in der Region unter den Pflügern gegenseitig – man kann von den anderen lernen, gibt sich Tipps und trainiert gemeinsam. So arbeiten auch Metz und Aichberger sehr eng zusammen. Außerdem gäbe es laut Jakob Metz eine „Pflüger-Mentalität“ in Haag, der Zusammenhalt innerhalb der Region sei enorm. Das weitere Ziel für Leopold Aichberger ist ein Stockerl bei der WM 2024, bei Jakob Metz ist es die Qualifikation für seine erste Weltmeisterschaft.