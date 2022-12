Ernsthofen: Altes Personalhaus wird abgerissen

Bereits im Jahr 2014 kaufte die Firma Pabst das ehemalige Personalhaus der Ennskraftwerke. Es gab konkrete Pläne, die Wohnungen zu sanieren und umzubauen und auf dem Areal dahinter Reihenhäuser oder Doppelhaushälften zu errichten. Diese Pläne wurden allerdings nie realisiert, denn 2015 folgte die große Flüchtlingskrise, in der die Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt wurden.

Nun nimmt man das Projekt wieder neu in Angriff. Die Wohnungen werden jedoch nicht mehr wie ursprünglich geplant saniert, sondern das gesamte Gebäude wird abgerissen. „Das wird noch heuer passieren“, erklärt Bürgermeister Karl Huber. Entstehen werden sechs Reihenhäuser und 40 Wohnungen, die auf zwei dreistöckige Gebäude aufgeteilt werden und von der Wohnbaugenossenschaft WET betrieben werden. Bei den im Schnitt 75 Quadratmeter großen Wohnungen handelt es sich um Mietkauf-Wohnungen. Baubeginn für die Wohnhäuser samt Tiefgarage wird im Laufe des nächsten Jahres sein. Mit einer Bauzeit von rund 16 Monaten ist zu rechnen, mit der Fertigstellung dann im Frühjahr 2025. Miteinbezogen in die Pläne wurden auch die Anrainer des Personalhauses. „Sie wurden von Anfang an ins Projekt genommen und auf ihre Wünsche wird eingegangen“, betont der geschäftsführende Gemeinderat Franz Schwödiauer.

Mit dem ehemaligen Personalhaus der Ennskraftwerke wird nun das letzte leer stehende gewerbliche Gebäude in der Gemeinde zu neuem Wohnraum. Den Beginn machte 2016 das Studio C, in dem früher eine Tischlerei untergebracht war und indem insgesamt 29 Wohnungen entstanden. Abgerissen wurde auch die ehemalige Wikinger-Tanzbar. Auf dem Gelände wurden 30 Wohnungen errichtet.

