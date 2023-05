Küchenbrand im Haager Stadtgebiet: Mutter und Kinder unverletzt

Ein Küchenbrand im Haager Stadtgebiet beschäftigte die drei Haager Feuerwehren. Als sie beim Einsatzort ankamen, war eine starke Rauchentwicklung aus den Fenstern erkennbar. Die unter Schock stehende Wohnungsmieterin, die sich die Ursache des Brands nicht erklären konnte, hatte sich mit ihren beiden Kindern bereits rechtzeitig ins Freie gerettet.

Die Frau gab an, dass sie sich mit den beiden Kindern im Wohnzimmer, das an die Küche angrenzt, befunden habe, als sie plötzlich Brandgeruch wahrnahm. Sie ging deshalb in die Küche und bemerkte einen Brand im Bereich des Esstisches, den sie nicht mehr selber löschen konnte.

Brandermittler sollen nun die Ursache des Brandes feststellen. Die Küche wurde durch den Brand jedenfalls schwer beschädigt und auch alle anderen Räume druch die starke Rauchentwicklung sehr verrußt. Die Wohnung ist daher unbewohnbar. Bürgermeister Lukas Michlmayr war ebenfalls sofort zur Stelle und organisierte umgehend eine Ersatzwohnung für die Familie.

