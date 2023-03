Ernsthofen: Personalhaus wird abgerissen

Um den 20. März erfolgt der Abriss des ehemaligen Personalhauses der Ennskraftwerke. Danach wird die Firma Pabst mit der Genossenschaft WET ein neues Wohnprojekt umsetzen. Die Bauarbeiten dafür sollen noch heuer im Herbst oder im Frühjahr 2024 starten. "Es entstehen 23 Wohnungen mit einer Fläche von 75 Quadratmetern und 20 Wohnungen mit 55 Quadratmetern. Dazu kommen sechs Reihenhäuser mit 110 Quadratmetern“, berichtet Bürgermeister Karl Huber.

Damit könne man in Ennsdorf die Nachfrage wieder etwas bedienen. Jene Wohnbauvorhaben, die in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden, seien nämlich allesamt bereits voll. „Es werden Mietkauf-Wohnungen und die Reihenhäuser sind mit einer entsprechenden Tiefgarage ausgestattet“, ergänzt Huber.

In der Vergangenheit hat das Gebäude auch als Unterkunft für Asylsuchende gedient. So lebten hier zeitweise bis zu acht Familien mit insgesamt an die 30 Menschen. Derzeit wohnen in Ennsdorf - allerdings schon längere Zeit nicht mehr im Personalhaus - noch zwei der zuvor acht Familien.

