Ein Fest für Pater Jacobus

Er ist gelernter Landmaschinenmechaniker, doch nach dem Bundesheer war dem nunmehrigen Pfarrer von Wolfsbach schnell klar geworden, dass die Liebe zur Kirche seinen Weg bestimmen sollte. Er absolvierte eine Ausbildung zum Pastoralassistenten und entschied sich 1990, in das Stift Seitenstetten einzutreten und in weiterer Folge Theologie, Religionspädagogik und Geschichte zu studieren.

Pater Jacobus Tisch wurde 1997 zum Priester geweiht, er wirkte danach als Kaplan in Ybbsitz und unterrichtete auch Religion am Stiftsgymnasium Seitenstetten. 2004 schließlich kam er in die Pfarre Wolfsbach, seit 2007 wirkt er hier segensreich als Pfarrer, seit 2010 betreut er als Seelsorger zudem auch noch die Pfarre St. Johann. Sein Engagement blieb nicht unbeachtet, sodass er 2015 auch noch zum Dechant bestellt wurde.

Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreter Josef Tanzer und Bürgermeister Josef Unterberger übergaben Geschenke an Pater Jacobus. Foto: Penz

Das Arbeitspensum ist für ihn freilich ein umfassendes, hat er in beiden Pfarren doch auch Innen- und/oder Außenrenovierungen der Kirchen – mitfinanziert aus den Erlösen von mehreren Pfarrflohmärkten – gemanagt und erfolgreich abgeschlossen. Besonders hervorgehoben werden dürfen die gelungene Altarraumgestaltung in Wolfsbach oder auch die Öffnung des bis 2016 verhängten Lydia-Roppolt-Freskos in St. Johann. „Allein ist man niemand, doch gemeinsam sind wir wer!“, bedankte sich der beliebte Pfarrer und Ordensmann bei seinem Kirchenvolk, für das er allein in Wolfsbach 377 Taufen, 68 Hochzeiten und 237 Begräbnisse abgehalten hat.

Pater Jacobus sah in diesem sonntäglichen Festgottesdienst, bei dem Mozarts „Spatzenmesse“ erklang, seine „persönliche Danksagung für die Gnade und Kraft zum Durchhalten!“, wie er es formulierte. Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreter Josef Tanzer würdigte des Pfarrers große Verdienste in der Seelsorge und darüber hinaus, dem schloss sich Bürgermeister Josef Unterberger an, indem er die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Pfarre und Gemeinde hervorhob.

Die große Wertschätzung für Pater Jacobus Tisch zeigte sich in der Anwesenheit aller pfarrlichen Gruppierungen oder auch der Musikkapelle, der Feuerwehren und des Kameradschaftsbundes, die bei der Agape Geschenke überbrachten.

