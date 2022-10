Familie Aichberger ganz vorne mit dabei bei Kirchenkonzert

Ob mit der Leitung des Kirchenchores durch den großartigen Geiger Karl Aichberger, ob im örtlichen Musikverein auf verschiedenen Instrumenten oder eben auch bei diversen Wettbewerben und Konzerten: Familie Aichberger ist in Wolfsbach und darüber hinaus musikalisch immer und überall präsent.

Der Trompeter Leonhard Aichberger zum Beispiel auch mit „Blech&White“. Nun aber tritt der 25-Jährige, der in der Carl-Zeller-Musikschule groß geworden ist und nach vier Jahren Privatunterricht ab 2016 an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien bei Professor Martin Mühlfellner und zudem seit 2021 an der Bruckner-Privat-Uni bei Florian Klingler studiert, mit seiner Trompete beim Kirchenkonzert am 30. Oktober, 16 Uhr, in der Pfarrkirche Wolfsbach solistisch gemeinsam mit den vier Posaunisten des „Quartetto Nibelungo“ auf. Roland Lehhofer wird ihn an der Orgel begleiten. Leonhard substituierte auch schon in namhaften Orchestern wie jenen der Wiener Staats- und Volksoper, den NÖ Tonkünstlern, dem Bruckner-Orchester oder auch dem Kärntner Sinfonieorchester, das ihm für die Saison 2021/22 sogar einen Jahresvertrag im Stadttheater Klagenfurt ermöglichte.

Überzeugend mit Trompete und Posaune

Beim Konzert in Wolfsbach werden Werke von Telemann und Händel oder Schuberts „Ave Maria“ auf dem Programm stehen, auch Rossinis „Wilhelm-Tell-Ouvertüre“ oder Verdis „Ave Maria“ aus „Otello“ und Haydns Trompetenkonzert (2. Satz) werden zu hören sein.

Der Trompeter Leonhard Aichberger aus Wolfsbach. Foto: Penz

Im Posaunenensemble „Quartetto Nibelungo“, das 2015 im Rahmen eines Bläsertreffens in Bad Goisern gegründet wurde, wirkt wiederum Paul Aichberger mit, der seit 2016 an der Bruckner-Privatuniversität in der Klasse von Professor Josef Kürner studiert. Dieses Posaunenensemble ist mehrmaliger Bundessieger beim Ensemblewettbewerb „Prima la Musica“ und konnte sich zudem beim Kiwanis Kunstpreis 2018 den ersten Platz sichern. Das „Quartetto Nibelungo“ zeichnet sich immer wieder durch seine fein ausbalancierten Klangfarben, die technische Brillanz und den für die Musik aus verschiedenen Epochen gewählten speziellen Interpretationsstil aus.

Moderiert wird der Konzertnachmittag von Josef Penzendorfer, Veranstalter sind das Bildungszentrum St. Benedikt und der Wolfsbacher Kulturverein. Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) haben freien Eintritt, Karten sind im Bildungshaus St. Benedikt (07477/ 42885), im Klosterladen Seitenstetten und in der Raiffeisenbank Wolfsbach erhältlich.

