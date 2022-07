Gemeindegeschichte von der Jungsteinzeit bis zur Gegenwart

Werbung

Der Ur- und Frühgeschichte, den Funden aus der Jungsteinzeit oder auch den Spuren der Römer wird der Historiker Pater Jacobus Tisch in seinem Buch nachgehen. Er wird freilich gerade auch auf die Besiedlungsgeschichte und das Werden des Seelsorgesprengels von Wolfsbach sowie in weiterer Folge auf die Geschichte der Pfarre in bewegten Jahrhunderten oder auf die Pfarrkirche als Kunstdenkmal eingehen.

Ob Grundherrschaften, die frühen Gewerbebetriebe, das Wohnen und Arbeiten der Bauern, die Bauernhöfe im Spiegel historischer Dokumente (mit Erklärung der Hofbezeichnungen) oder auch die Gemeinde Wolfsbach in Diktatur und Weltkrieg – das und vieles mehr wird in diesem umfangreichen Buchwerk nachzulesen sein. „Wir sind Pater Jacobus zu großem Dank verpflichtet, dass er die Wolfsbacher Historie so genau aufgearbeitet hat“, betont Bürgermeister Josef Unterberger.

Die Darstellung der Entwicklung der Gemeinde seit dem 2. Weltkrieg hat der ehemalige Vizebürgermeister Josef Wagner übernommen. Besonderes Interesse wird wohl auch die Zusammenstellung „Wolfsbach auf historischen Ansichtskarten“ hervorrufen, wie überhaupt auf reichhaltige Bebilderung Wert gelegt wurde.

Die Beschreibung einiger echter Wolfsbacher Originale ab den 1960-er Jahren durch die Pädagogin Marianne Mitterer wird die Publikation, die im Frühjahr des Jubiläumsjahres 2023 erscheinen wird, abrunden. Dabei wird von Unarten im Gotteshaus oder Schnapsgeschichten genauso berichtet wie auch zum vielversprechenden Thema „Krawall contra Harmonie“ geschrieben wird. Das Grafikdesign und die Druckproduktion wurden an die Firma Leerzeichen Multimedia OG aus Neumarkt/Ybbs vergeben.

