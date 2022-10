Gesang von „Querfödein“ begeisterte

„Singa is unsa Freid!“ Das konnte der 2005 mit Sängern aus St. Johann und Umgebung gegründete Chor „Querfödein“ bei seinem Konzert im Gasthaus Zatl eindrucksvoll beweisen. Mit einem Hoch auf die Musik begann der abwechslungsreiche Liederreigen, den Chorleiterin Margit Tempelmayr sorgfältig ausgewählt hatte. Nach Jodler und Volkslied – „Fein sein, beinander bleiben“ mit stimmungsvoller Harfenbegleitung durch Verena Bader – verabschiedete man sich mit „Pfiat di God“ von heimischen Gefilden und trat die musikalische Reise quer durch Europa an, wobei es dann bei „Prsi“ schon auch einmal regnen konnte und von Bulgarien aus mit dem Hit „Aux Champs-Elysées“ samt Oboe und Bandbegleitung Paris erreicht wurde. Großartig dargeboten wurden neben einigen weiteren ruhigen Nummern auch „Open Up My Heart“ von Hannelore Stöger oder die Seeballade „Wellerman“ von Manfred Wagner.

Zwischendurch gab es für das Publikum eine Chor-Aufwärm- und Einsingübung, weiters standen noch Spanien, Irland und Schweden auf der Reiseroute, wonach sich mit „Life is live“ von Opus die musikalischen Botschafter wieder zurück nach Österreich begaben. Schwung- und humorvoll, mit viel Witz und durchaus gekonnt führten Kathrin Berndl-Forstner und Isabell Punzhuber durch das Programm, Margit Tempelmayr leitete den Chor souverän und begleitete ihn als kundige musikalische „Reiseleiterin“ durch die unterschiedlichen Länder, wobei das jeweils lokale Kolorit großartig getroffen wurde.

