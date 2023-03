Herta Fehringer gewinnt erneut Fotowettbewerb

Es darf als besondere Auszeichnung für Wolfsbach angesehen werden, dass zum 1.200-Jahr-Jubiläum der hochkarätige Fotograf Lois Lammerhuber mit seiner Frau Silvia den Fotowettbewerb des Jahres 2022 zum Thema „Menschen & Gesichter“ jurierte, auch bei der Preisverleihung am Sonntagvormittag anwesend war und viel über sein Schaffen erzählte.

Das Siegerbild von Herta Fehringer: ein wunderbares Zeitzeugnis und Spiegelbild der Gesellschaft in präziser Komposition. Foto: Fehringer

Unter den etwa 80 Fotoeinreichungen ging erneut Herta Fehringer als Siegerin hervor, gefolgt von Maria Brigitte Wagner, Michaela Frech, Josef Penzendorfer und Werner Ruckensteiner. Lois Lammerhuber gab zu den prämierten Fotos auch seine Fachexpertise ab und begründete damit seine Auswahl. Im parallel dazu durchgeführten Sonderbewerb „Unsere Erde“, der übrigens auch 2023 eine Fortsetzung findet und im Besonderen positive wie auch negative Beispiele unsere Umwelt betreffend aufzeigen soll, setzte sich ebenso Herta Fehringer durch. Kulturvereinsobmann Alois Schmidbauer konnte sich über regen Besuch freuen, Josef Penzendorfer moderierte die Veranstaltung und konnte im Gespräch mit der gebürtigen Wolfsbacherin Silvia und Lois Lammerhuber deren großes Werk in den Vordergrund rücken.

Der in St. Peter gebürtige Lammerhuber gilt heute als weltberühmter Fotograf, Autor, Kurator und Ausstellungsmacher, der auch viele Jahre mit der Zeitschrift GEO zusammengearbeitet, viele Fotoreportagen gestaltet hat und obendrein seit 2018 den österreichischen Teil der bekannten Ausstellung „Festival La Gacilly-Baden Photo“ kuratiert. „Die allerbesten Fotografen zeigen auf sieben Kilometer Länge in der Innenstadt von Baden in Parks und Gärten sowie auf Plätzen faszinierende Bilderwelten in einer Open-Air-Galerie. Heuer werden von 15. Juni bis 15. Oktober ‚Rebellische und tief verwurzelte Hoffnungsbilder aus dem Orient‘ mit dem Untertitel ‚Eine fotografische Reise zwischen Licht und Schatten‘ ausgestellt“, verrät Lammerhuber schon vorweg.

Mehrere hundert Auszeichnungen geben Zeugnis von der hochwertigen Arbeit der seit 1996 von der Edition Lammerhuber – schon dreimal als bester Fotobuchverlag Europas ausgezeichnet – herausgegebenen Buchwerke, die als wahre Kunstbände bezeichnet werden müssen und oftmals allzu schnell vergriffen sind. Lammerhuber hat nicht nur den Förderpreis „Lammerhuber Photography Award“ für junge Talente gestiftet, sondern vergibt auch den „Global Peace Photo Award“, ist ihm doch das Streben nach einer friedlichen Welt und die Suche nach dem Schönen und Guten in unserem Leben das Allerwichtigste.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.