Herzlich willkommen, Abt Petrus!

„Gott grüße dich!“ Mit diesem Lied hieß der Kirchenchor Wolfsbach – erstmals geleitet von Karl Aichberger – seinen neuen Pfarrer Abt Petrus Pilsinger im Rahmen der Vorabendmesse am vergangenen Samstag herzlich willkommen. Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreter Josef Tanzer sprach die einleitenden Worte und versicherte dem neuen Pfarrer die intensive Mitarbeit in pfarrlichen Angelegenheiten.

„Abt Petrus ist stets nah am Menschen. Er liebt die Begegnung und wir ziehen alle an einem Strang!“

Auch Bürgermeister Josef Unterberger betonte das lebendige kirchliche Leben in Wolfsbach und verwies auf die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Pfarre, die sich dieser herausfordernden Veränderung gemeinsam mit Abt Petrus Pilsinger und dem schon bisherigen Aushilfspriester Pater Benedikt Resch stellen werden. „Abt Petrus ist stets nah am Menschen. Er liebt die Begegnung und wir ziehen alle an einem Strang!“

Der Seitenstettner Abt gab seiner Freude darüber Ausdruck, nun auch als Pfarrer wirken zu dürfen, und meinte: „Ich bin ja nicht ins Kloster eingetreten, um Abt zu werden!“ Er bezog sich dabei auf die guten Gespräche im Vorfeld und möchte das schon bisher in Wolfsbach erfolgreich Gelebte fortführen: „Wir gehen Hand in Hand, Pfarre und Gemeinde! Dann wird etwas Gutes daraus werden!“

In Anlehnung an das Sonntagsevangelium sprach er von der liebenden Treue im Dasein füreinander, von der Pflege eines guten Familienlebens, denn die Familie sei der Ort, wo Liebe umgesetzt wird. Man erhalte nur Anteil an der Dimension der Ewigkeit, wenn man den Geschwächten in Liebe mitzutragen bereit ist. Mit der höflichen Aufforderung „Kommen, singen, beten! Wir brauchen einander!“, schloss der neue Wolfsbacher Pfarrer seine Einladung an die Pfarrgemeinde beim Gottesdienst ab, der von Kirchenchor und Streichquartett – unter anderem mit der Toselli-Serenade – sehr feierlich umrahmt wurde.

Musik und Agape am Marktplatz

Am Marktplatz wurden die beiden Priester von der Musikkapelle willkommen geheißen. Pater Benedikt Resch wirkt ja schon seit vier Jahren in den Pfarren Wolfsbach und St. Johann segensreich als Aushilfspriester mit und ist als Seelsorger sowie zugänglicher und geselliger Mensch sehr geschätzt.

Der neue Pfarrer Petrus Pilsinger suchte mit den zahlreich gekommenen Gottesdienstbesuchern bei der Agape ins Gespräch zu kommen und wurde überaus wohlwollend aufgenommen. Als Pfarrsekretärin wird zukünftig Christa Dorfer die Seelsorger unterstützen, Wortgottesdienste werden von Martina Schörghuber und Josef Tanzer geleitet werden. Samstags wird in Wolfsbach weiterhin um 19 Uhr eine Vorabendmesse gefeiert, die geänderte Sonntags-Gottesdienstzeit ist im Wechsel mit St. Johann in den ungeraden Monaten in Wolfsbach auf 10 Uhr, in den geraden Monaten auf 8.30 Uhr festgelegt.

