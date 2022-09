Landesrat Danninger zu Gast bei Systron

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Qualität ist kein Zufall. Diese Erkenntnis hat Franz Schachner und Reinhard Gruber schon im Jahr 2014 zur Firmengründung (damals in den Hörmann-Hallen) ermutigt. Die beiden Geschäftsführer sie nun am modernst ausgestatteten Standort Wolfsbach überaus erfolgreich tätig und können in drei Hallen nunmehr bereits 55 Mitarbeiter beschäftigen.

„Wir vereinen tagtäglich unser umfangreiches Fachwissen mit viel Engagement und erarbeiten so gemeinsam außerordentliche Lösungen für die vertikale Glasbearbeitung“, schildern die beiden innovativen Firmenchefs. Bei einem Besuch durch Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger betonten sie auch, ihren Kunden hochtechnologische, bedienerfreundliche CNC-Glasbearbeitungsanlagen zum Säumen, Schleifen, Polieren, Bohren und Schneiden von Flachglas bieten zu können, die zudem langlebig, leicht zugänglich und schnell servicierbar sind.

Landesrat Jochen Danninger beim Betriebsrundgang im Fachgespräch mit Franz Schachner. Foto: Penz

Namhafte Unternehmen der Flachglasbranche aus elf europäischen Ländern vertrauen inzwischen auf die Entwicklung und ausgefeilte Technik von Systron, kann die Firma doch auch auf den Erwerb und Einsatz von zwei Patenten verweisen: „Die Wasserstrahltechnologie mit einem bis zu 4.000 bar starken Wasserstrahl ermöglicht das schnelle Schneiden von Innen- und Außenkonturen in höchster Präzision und erfolgt in kürzester Durchlaufzeit. Außerdem sind die Konturen danach ohne Nachbearbeitung härtbar“, weiß Franz Schachner zu berichten, und Reinhard Gruber ergänzt: „Das patentierte Wasserkissen folgt der Glasoberfläche und sorgt für eine durchgehende Werkzeugkühlung.“

Landesrat Jochen Danninger zeigte sich überaus beeindruckt von diesem innovativen Unternehmen mit Wachstumspotenzial und vielen jungen und dynamischen Mitarbeitern: „Dass sämtliche Bearbeitungen in Rekordzeiten und höchster Qualität mit einer Anlage möglich sind und mit einmaligem Aufspannen das Produkt fertiggestellt werden kann, finde ich großartig!“

Einmal Aufspannen bis zum fertigen Produkt

Was also im Jahr 2015 mit einem Prototyp für eine Firma in Wagrein begonnen hat, konnte in den vergangenen Jahren selbst für individuelle, auf den jeweiligen Kunden speziell abgestimmte Lösungen oder Sonderformen perfektioniert werden, sodass nun sogar schon an der Entwicklung von Maschinen für eine Produktgröße von 18 Metern gearbeitet wird. Mit der hauseigenen Blechfertigung für den Bau der Maschinen ist zusätzlich für Wertschöpfung am Standort gesorgt.

„Glastechnologie in allerhöchster Qualität!“: So umreißen Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer und Bürgermeister Josef Unterberger stolz den Unternehmergeist dieser Firma, die zweifelsohne international neue Maßstäbe in der CNC-Glasbearbeitung setzt, worauf die beiden Politiker zurecht stolz sein dürfen.

