„Most-Friese“ veröffentlichte fünftes Buch

Mit „Zimmer 305“ begann es im Jahr 2017. 2018 folgten launig erzählte Tiergeschichten mit dem Titel „Ich dachte schon, du wärst echt“, auch sein Krimi „Wolfsbach ist nicht Kyoto“ ist im Verlag am Sipbach erschienen. Bei „Ampelrot – Geschichten auf dem Zebrastreifen“ war er als Co-Autor mit dabei und nunmehr hat der inzwischen waschechte Wolfsbacher Wilhelm Habbo Hotes, der 2005 von Hamburg hierher gezogen ist, sein fünftes Buch und somit seinen dritten Kriminalroman mit dem Titel „Grün ist nicht nur eine Farbe“ veröffentlicht. „Eine Hommage ans Mostviertel mit starkem Wolfsbachbezug findet sich in jedem meiner Krimis; ich liebe diese Landschaft hier und vor allem die Menschen, die ich als offen, zugänglich und herzlich beschreiben würde“, verrät der 78-jährige Autor, für den Schreiben einfach Passion ist und der – nach zehn Jahren als erfolgreicher Geschäftsführer der Europazentrale eines japanischen Konzerns – einfach die Naturverbundenheit zu schätzen weiß und auch gerne wandert. So kennt er natürlich auch Land und Leute bestens und das fließt immer wieder in seine Buchwerke ein.

Landwirtschaft wird thematisiert

Ein Informatikstudent aus Wien mit Wolfsbachbezug und ein örtlicher Bio-Landwirt wollen die gängigen Methoden in der Landwirtschaft im Mostviertel radikal verändern. Das Engagement der beiden, die auch an einer öffentlichen Gemeinderatssitzung teilnehmen, stößt allerdings bei den hier ansässigen Landwirten auf Widerstand und endet unerwartet, nämlich tödlich.

Aber ist der Mörder tatsächlich unter den Landwirten zu suchen? Die Kriminalgeschichte gibt jedenfalls Einblick in aktuelle, EU-weite Probleme der Landwirtschaft. „Es geht um Klimaschutz und zudem um die möglichen Folgen einer problematischen Beziehung“, weiß der Opernfreund Hotes zu berichten, der in diesem Zusammenhang auf „Otello“ als Eifersuchtsdrama verweist. „Natürlich habe ich für mein Buch auch entsprechend recherchiert und dabei herausgefunden, dass in Wolfsbach jährlich drei Millionen Masthühner oder Puten vermarktet werden und der Bezirk Amstetten der größte Geflügelproduzent Österreichs ist.“ Wilhelm Hotes hat schon als 16-Jähriger an die 400 Seiten Kurzgeschichten verfasst und schreibt heute seine Erzählungen dann, wenn ihn eine spontane Intuition dazu anleitet – oft auch gleich sechs bis sieben Stunden lang. Hotes wird am 24. November, 19.30 Uhr, im Wolfsbacher Gemeindesaal bei Musik von Erwin Schinnerer im Rahmen einer Veranstaltung des Kulturvereins aus seinem Buch lesen und diese signieren. Die Bücher sind im Buchfachhandel sowie beim Autor erhältlich.

