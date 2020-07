Seit 1923 besteht in Wolfsbach der Männergesangsverein, die letzten 13 Jahre durfte Johann Wagner als Obmann federführend mitgestalten, und es war eine überaus produktive und erfolgreiche Zeitspanne, wie am Beginn der im Gasthaus Zatl stattfindenden Generalversammlung in einem Rückblick gezeigt wurde.

Der scheidende Obmann Wagner präsentierte einen geschichtlichen Abriss durch die Jahrzehnte und ging im Besonderen dann auf seine eigene Amtsperiode ein: Im Jahr 2007 hat er in schwieriger Zeit mit nur 17 Mitgliedern den Verein übernommen, heute gehören ihm 25 aktive Sänger an.

Mit der Verpflichtung von Michaela Hirtler als Chorleiterin im Jahr 2009 konnte die musikalische Qualität entscheidend gesteigert werden, was bei Gottesdienstgestaltungen, Dirndlgwandsonntagen, Hof- und Gartenfesten oder auch diversen Konzerten unter Titeln wie „Vokaler Wahnsinn“, „Austro-Pop“ oder „Eine Reise ins Glück“ sowie auch beim traditionellen „B‘sinnlichen Advent“ wiederholt eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden konnte.

Obmann Johann Wagner dankte seinen Sängern für ihr Engagement und den Sinn für wahre Chorgemeinschaft, die vor allem bei Ausflügen und Reisen bis in den hohen Norden Deutschlands zum Tragen kam. Bürgermeister Josef Unterberger, der auch den Wahlvorsitz übernahm, hob die ehrliche Kameradschaft und gelebte Gemeinschaft hervor, schließlich sind die singenden Männer auch bei verschiedenen anderen örtlichen Events wie Musikfest, Eis-Age-Party, Flohmarkt, Stockschützen-Meisterschaft und ähnlichen Anlässen stets aktiv mit dabei.

Johann Wagner ist nun Ehrenobmann

Einstimmig wurde Johann Schörghuber zum neuen Obmann gewählt, dessen erste Amtshandlung darin bestand, den scheidenden Obmann Wagner zum Ehrenobmann zu ernennen.

Schörghuber zur Seite stehen zukünftig Günther Pfaffeneder und Werner Brunmayr. Wolfgang Höfler übernimmt die Agenden des Schriftführers von Franz Schönauer, Kassier bleibt Martin Fraisl.

„Ich danke für das Vertrauen, hoffe sehr, dass wir nach zwei Neuzugängen noch weitere neue Mitglieder gewinnen können und lade dazu ein, den bislang so erfolgreichen Weg gemeinsam mit mir weiterzugehen! Wir wollen Freude vermitteln – uns selbst, aber vor allem auch unseren Zuhörern!“, wünscht sich der neue Obmann, der sich auf viele gemütliche Stunden und gesangliche Höhepunkte im Kreis seiner Sangesbrüder freut.