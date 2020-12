Seit 1956 ist die Firma Oberaigner am Linzer Weihnachtsmarkt im Volksgarten vertreten, auch heuer waren die Vorbereitungen bis hin zum Aufstellen der Stände weit gediehen. Vier Tage lang wurde auf-, dann drei Tage wieder abgebaut, denn alsbald hieß es seitens des Magistrats: Heuer kein Weihnachtsmarkt!

In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Linz gab es auf Initiative von Peter Oberaigner immer wieder Neuheiten: 1995 vorerst eine kleine Krippe, die dann im Jahr 2006 von einem „Krippenspiel“ mit lebensgroßen Figuren abgelöst wurde, das mit Licht und Musik – vertont vom ORF – attraktiv gestaltet wurde und wofür Oberaigner selbst die Weihnachtsgeschichte als Gegenwartserzählung verfasst hat.

Im Jahr 2003 wurden in Wolfsbach für den Linzer Hauptplatz in NIRO-Kern-Ausführung 72 genormte Hütteneinheiten für die Stände angefertigt und sogar mit dem Wirtschaftspreis der Stadt Linz ausgezeichnet. Diese werden übrigens alljährlich in Wolfsbach gelagert und bei Bedarf repariert. 2006 folgte die neue Giebelhütte im Volksgarten, heuer jedoch werden im Linzer Stadtgebiet nur die Märchenfiguren und das Krippenspiel, nicht aber der Krippenshop aufgestellt.

Mehr als 3.500 Krippenfiguren lagernd

Aus diesem Grund und weil die Nachfrage einfach gegeben ist, wurden vor einiger Zeit ein Online-Shop sowie ein Schauraum in Wolfsbach eingerichtet, der nun tagsüber auch wieder besucht werden darf. „Die Krippen stammen aus dem Erzgebirge, die Figuren – ob barock, modern oder orientalisch – gibt es in sämtlichen Größen, jene aus Holz kommen aus Südtirol“, erzählt der agile Pensionist und ergänzt: „Für Jungfamilien mit Kindern bieten wir sogar Kautschuk-Figuren oder schön bemalte aus Marmorsägemehl an.“

Eine Errungenschaft des unermüdlich Schaffenden ist auch die „Kunsthandwerksmeile“ vor dem Musiktheater in Linz, wo seit sieben Jahren zur Adventzeit einige Kunsthandwerker in lebenden Werkstätten im Wechsel ihre Besucher am künstlerischen Tun teilhaben lassen. Als ehemaliger Absolvent der Hotelfachschule schätzt es Peter Oberaigner sehr, jetzt nicht mehr direkt am operativen Geschäft beteiligt zu sein, sondern das tun zu dürfen, was ihm echt Spaß und Freude bereitet.

Ein Stück Holz kommt bei Oberaigner nicht in den Ofen, sondern auf die Drechselbank oder in eines der von ihm kreierten „Holzmusterkisterl“, die jeweils 24 heimische Holzarten mit fachgerechten Beschreibungen beinhalten. Drei derartige Kisterl hat Oberaigner schon zusammengestellt – ein „begreifbares“ Lexikon für Schüler oder Tischler und obendrein als Ratespiel unterhaltsam und lehrreich zugleich.

Peter Oberaigner hatte zeit seines Berufslebens stets viel mit dem Werkstoff Eisen zu tun, was ihm nun zugutekommt, wenn er für die Ausübung seines Hobbys „Drechseln“ ganz spezielle Maschinen selber entwirft und baut. In den letzten Jahren hat er sich nämlich vor allem der Fertigung von Schüsseln und Vasen aus edlen Hölzern in feinster Bearbeitung verschrieben. „Heuer sind es Kugeln geworden, die als gefälliges Dekor nicht nur zur Weihnachtszeit fast überall positioniert werden können“, ist der „Universalkünstler“ überzeugt, der jedenfalls kaum Muße kennt, immer nach Neuem trachtet und ein Pensionistendasein lebt, das herausfordernd sowie erfüllend gleichermaßen ist.