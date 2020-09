Seit mehr als einem Jahr darf Christoph Dieminger, der unverschuldet seit einem Unfall vor 12 Jahren an halbseitigen Lähmungen leidet, nach amtsärztlicher Überprüfung und erneut abgelegter praktischer Führerscheinprüfung auch wieder mit einem speziell adaptierten Auto fahren. Und er tut dies bislang unfallfrei und fühlt sich nach diesem wichtigen Schritt zurück in ein leichter erträgliches Leben auch unabhängiger als zuvor. Seine wahre Passion aber ist und sein wichtigstes Vehikel bleibt zweifelsohne das auf seine Art von Behinderung speziell angepasste Fahrrad, mit dem er gar eine Spitzengeschwindigkeit von 65 km/h erreichen kann.

Christoph Dieminger hat noch viele Ziele

Natürlich kann er jetzt allein per Auto zu diversen Rennen anreisen wie zuletzt nach Gallneukirchen, wo er auf einer Strecke von 8,8 Kilometern mit 270 Höhenmetern in 30 Minuten den zweiten Platz erringen konnte. Da er ja kein Risikopatient, dafür aber topfit ist, fährt er am 11. September in die Slowakei zu einem Europacup-Rennen, worauf er eine Woche lang am Trainingslager des österreichischen Paracycling-Teams in Faak/See teilnimmt. Im Oktober wartet dann noch die Oberösterreich-Tour mit vier Bewerben an zwei Wochenenden auf ihn.

Der Linzer Christoph Etzlstorfer – nach einem Unfall beim Schulturnen selbst querschnittgelähmt – erstellt Christoph den Trainingsplan, der neben sechs Stunden im Fitness-Center Amstetten wöchentlich auch rund 15 Stunden Radfahren beinhaltet, das als Intervallfahren mit verschiedenen Geschwindigkeiten oder auch im freien Fahren ablaufen kann. Auch während des Corona-Lockdowns betrieb er fleißig Heimtraining auf der Walze, im Besonderen gilt es dabei auch den Oberkörper entsprechend zu stabilisieren.

Dieminger ist derzeit der einzige Lizenzfahrer österreichweit und strebt nun die Umstufung in eine andere Klasse an, die seinem Leistungsvermögen besser entspricht. Es geht ihm nicht so sehr um errungene Plätze und Ränge, sondern vielmehr um die Freude und den Spaß an der Sport- und Bewegungsausübung. „Alles andere ergibt sich von selbst, es lässt sich ohnehin nichts erzwingen“, ist der Ginner-Athlet Christoph überzeugt, der ohnehin schon auf viele nationale wie auch internationale Erfolge zurückblicken kann. So hofft er auf eine „normale“ Saison 2021 mit vielen Rennen, und vielleicht winkt ihm ja auch einmal gar die Teilnahme an Weltmeisterschaften oder einer Para-Olympiade.