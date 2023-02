Starfotograf in der Jury von Fotowettbewerb

Zum zweiten Mal wurde vom örtlichen Kulturverein 2022 ein Fotowettbewerb durchgeführt – diesmal zum Thema „Menschen & Gesichter“. An die 80 Einreichungen wurden bis Ende des Jahres getätigt. Parallel dazu lief auch ein Sonderbewerb zum Thema „Unsere Erde“, der auch 2023 eine Fortsetzung findet und im Besonderen positive wie auch negative Beispiele die Umwelt betreffend aufzeigen soll.

Als überaus prominente Jury konnten heuer Silvia und Lois Lammerhuber gewonnen werden. Lois Lammerhuber wurde in St. Peter/Au geboren, ist weltberühmter Fotograf, Autor, Kurator und Ausstellungsmacher, der auch viele Jahre mit der Zeitschrift GEO zusammengearbeitet hat.

Jubiläumsjahr ist Thema des neuen Fotowettbewerbs

Seit 2018 kuratiert Lammerhuber den österreichischen Teil der weltweit bekannten Ausstellung „Festival La Gacilly-Baden Photo“ in Baden, wo die besten Fotografen der Welt faszinierende Bilderwelten in einer Open-Air-Galerie in den Parks und Gärten der Innenstadt von Baden auf sieben Kilometern Länge zeigen. „Heuer werden von 15. Juni bis 15. Oktober ‚Rebellische und tief verwurzelte Hoffnungsbilder aus dem Orient‘ mit dem Untertitel ‚Eine fotografische Reise zwischen Licht und Schatten‘ ausgestellt“, verrät Lammerhuber schon vorweg. Gemeinsam mit seiner in Wolfsbach geborenen Frau Silvia hat er 1996 auch die Edition Lammerhuber gegründet. Die neuesten Erscheinungen handeln von den Salzburger Festspielen, dem Parlament, Pakistan oder auch dem Orient, andere Titel lauten „Wegwerfware“ oder „Kunst. Werk.Buch“.

Silvia und Lois Lammerhuber werden bei der Siegerehrung zum Wolfsbacher Fotowettbewerb 2022 am Sonntag, 26. Februar, 10 Uhr, im Gemeindesaal anwesend sein. Es wird auch ein Trailer zur Badener Ausstellung vorgeführt.

Wolfsbach feiert ja bekanntlich heuer sein 1.200-jähriges Bestehen, daher läuft der aktuelle Fotowettbewerb unter dem Titel „Highlights aus dem Jubiläumsjahr 2023“. Teilnahmeberechtigt sind alle Wolfsbacher mit Haupt- oder Nebenwohnsitz, im November werden bei einem Foto- und Filmabend die Ergebnisse präsentiert.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.